https://crimea.ria.ru/20221231/slozhnyy-god-glavnye-sobytiya-2022-glazami-ria-novosti-krym-1125816249.html

Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым

Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым

"Сложный год", так говорят о 2022 все без исключения на разных континентах. Россияне не успели выдохнуть от пандемии коронавируса, как началась специальная... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T13:25

2022-12-31T13:25

2022-12-31T13:25

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крым

общество

погода

сво

херсонская область

запорожская область

пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"

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"Сложный год", так говорят о 2022 все без исключения на разных континентах. Россияне не успели выдохнуть от пандемии коронавируса, как началась специальная военная операция на Украине, а за ней частичная мобилизация, беженцы, очередной виток экономических санкций, диверсии на территории России, в том числе и в Крыму...Чего ждут россияне от 2023 года>>Но, несмотря на все препоны, год мы провели достойно: тепло встретили тех, кто бежал от "милости" ВСУ в Россию, в кратчайшие сроки отремонтировали Крымский мост, узнали, что в России памятен каждый герой - прошлого или современности. Мы снова наладили экономические связи с Херсонской и Запорожской областями, строили дороги и школы, помогали нуждающимся, просто были людьми.Радовала и погода: весенние дожди наполнили крымские водохранилища, а днепровская вода - Северо-Крымский канал.

крым

херсонская область

запорожская область

крымский мост

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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