Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым

Основные события 2022 года через объектив фотокорреспондентов РИА Новости Крым
Начало 2022 года Крым традиционно встретил в дождях.
Начало 2022 года Крым традиционно встретил в дождях.
Весь год в Крыму то тут, то там эвакуировали социальные объекты по сообщениям о ложных минированиях. На фото - эвакуация Симферопольской школы №3.
Весь год в Крыму то тут, то там эвакуировали социальные объекты по сообщениям о ложных минированиях. На фото - эвакуация Симферопольской школы №3.
Крым и приграничные Украине области России приняли множество беженцев. На фото - беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск".
Крым и приграничные Украине области России приняли множество беженцев. На фото - беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск".
Открытая при строительстве одноименной трассы пещера "Таврида" была торжественно открыта для эскурсантов.
Открытая при строительстве одноименной трассы пещера "Таврида" была торжественно открыта для эскурсантов.
Обильные весенние осадки украсили крымские водопады и наполнили водохранилища. На фото - водопад "Козырёк" в Симферопольском районе.
Обильные весенние осадки украсили крымские водопады и наполнили водохранилища. На фото - водопад "Козырёк" в Симферопольском районе.
Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем.
Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем.
Цветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике.
Цветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике.
День Победы в Симферополе отметили широко, но с мерами антитеррористической предосторожности.
День Победы в Симферополе отметили широко, но с мерами антитеррористической предосторожности.
Херсонские фермеры повезли в Крым свою сельскохозяйственную продукцию.
Херсонские фермеры повезли в Крым свою сельскохозяйственную продукцию.
Стелла на въезде в Мелитополь. Россия восстанавливает инфраструктуру бывших украинских областей.
Стелла на въезде в Мелитополь. Россия восстанавливает инфраструктуру бывших украинских областей.
Уборка зерновых в Запорожской области.
Уборка зерновых в Запорожской области.
Разрушения в поселке Новофедоровка после детонации боеприпасов на военном аэродроме.
Разрушения в поселке Новофедоровка после детонации боеприпасов на военном аэродроме.
ВСУ продолжает уничтожать мирную инфраструктуру освобожденных областей. На фото - результаты обстрела Васильевской больницы
ВСУ продолжает уничтожать мирную инфраструктуру освобожденных областей. На фото - результаты обстрела Васильевской больницы
Мобилизация в Крыму была закончена раньше объявленного срока. На фото - боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Мобилизация в Крыму была закончена раньше объявленного срока. На фото - боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
Диверсия со стороны Украины на Крымском мосту привела к пожару на и обрушению части автомобильного полотна.
Диверсия со стороны Украины на Крымском мосту привела к пожару на и обрушению части автомобильного полотна.
Крымский мост после теракта.
Крымский мост после теракта.
Кот Мостик контролирует ремонт Крымского моста.
Кот Мостик контролирует ремонт Крымского моста.
Несмотря на сложности, в Крыму усиленными темпами продолжают строить дороги. На фото - строительство юго-восточного обхода Симферополя.
Несмотря на сложности, в Крыму усиленными темпами продолжают строить дороги. На фото - строительство юго-восточного обхода Симферополя.
Осенью крымских призывников проводили к месту службы. Как и во всей России, ребят не направляли в зону СВО.
Осенью крымских призывников проводили к месту службы. Как и во всей России, ребят не направляли в зону СВО.
Крымские корреспонденты РИА Новости Крым совершили несколько командировок на освобожденные территории Украины. На фото - боец на передовой линии СВО
Крымские корреспонденты РИА Новости Крым совершили несколько командировок на освобожденные территории Украины. На фото - боец на передовой линии СВО
Корреспонденты РИА Новости Крым привезли новогодние подарки детям в чаплынскую школу в Херсонской области.
Корреспонденты РИА Новости Крым привезли новогодние подарки детям в чаплынскую школу в Херсонской области.