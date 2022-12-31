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Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым
Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым
"Сложный год", так говорят о 2022 все без исключения на разных континентах. Россияне не успели выдохнуть от пандемии коронавируса, как началась специальная... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T13:25
2022-12-31T13:25
фотоленты
фото
крым
общество
погода
сво
херсонская область
запорожская область
пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"
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"Сложный год", так говорят о 2022 все без исключения на разных континентах. Россияне не успели выдохнуть от пандемии коронавируса, как началась специальная военная операция на Украине, а за ней частичная мобилизация, беженцы, очередной виток экономических санкций, диверсии на территории России, в том числе и в Крыму...Чего ждут россияне от 2023 года&gt;&gt;Но, несмотря на все препоны, год мы провели достойно: тепло встретили тех, кто бежал от "милости" ВСУ в Россию, в кратчайшие сроки отремонтировали Крымский мост, узнали, что в России памятен каждый герой - прошлого или современности. Мы снова наладили экономические связи с Херсонской и Запорожской областями, строили дороги и школы, помогали нуждающимся, просто были людьми.Радовала и погода: весенние дожди наполнили крымские водохранилища, а днепровская вода - Северо-Крымский канал.
крым
херсонская область
запорожская область
крымский мост
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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фото, фото, крым, общество, погода, сво, херсонская область, запорожская область, пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида", погода в крыму, ремонт и строительство дорог в крыму, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, сельское хозяйство, всу (вооруженные силы украины), крымский мост, частичная мобилизация
Сложный год: главные события 2022 глазами РИА Новости Крым

Основные события 2022 года через объектив фотокорреспондентов РИА Новости Крым

13:25 31.12.2022
 
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"Сложный год", так говорят о 2022 все без исключения на разных континентах. Россияне не успели выдохнуть от пандемии коронавируса, как началась специальная военная операция на Украине, а за ней частичная мобилизация, беженцы, очередной виток экономических санкций, диверсии на территории России, в том числе и в Крыму...
Чего ждут россияне от 2023 года>>
Но, несмотря на все препоны, год мы провели достойно: тепло встретили тех, кто бежал от "милости" ВСУ в Россию, в кратчайшие сроки отремонтировали Крымский мост, узнали, что в России памятен каждый герой - прошлого или современности. Мы снова наладили экономические связи с Херсонской и Запорожской областями, строили дороги и школы, помогали нуждающимся, просто были людьми.
Радовала и погода: весенние дожди наполнили крымские водохранилища, а днепровская вода - Северо-Крымский канал.
© Dmitry Makeev

Начало 2022 года Крым традиционно встретил в дождях.

Дождь на Новый год в Крыму
1 из 22

Начало 2022 года Крым традиционно встретил в дождях.

© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Весь год в Крыму то тут, то там эвакуировали социальные объекты по сообщениям о ложных минированиях. На фото - эвакуация Симферопольской школы №3.

Эвакуация Симферопольской школы №3 после сообщения о минировании
2 из 22

Весь год в Крыму то тут, то там эвакуировали социальные объекты по сообщениям о ложных минированиях. На фото - эвакуация Симферопольской школы №3.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Крым и приграничные Украине области России приняли множество беженцев. На фото - беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск".

Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым
3 из 22

Крым и приграничные Украине области России приняли множество беженцев. На фото - беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск".

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Открытая при строительстве одноименной трассы пещера "Таврида" была торжественно открыта для эскурсантов.

Пещера Таврида
4 из 22

Открытая при строительстве одноименной трассы пещера "Таврида" была торжественно открыта для эскурсантов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Обильные весенние осадки украсили крымские водопады и наполнили водохранилища. На фото - водопад "Козырёк" в Симферопольском районе.

Водопад Козырёк
5 из 22

Обильные весенние осадки украсили крымские водопады и наполнили водохранилища. На фото - водопад "Козырёк" в Симферопольском районе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Dmitry Makeev

Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем.

Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем
6 из 22

Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем.

© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Цветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике.

Цветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике
7 из 22

Цветение тюльпанов Шренка в Опукском природном заповеднике.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

День Победы в Симферополе отметили широко, но с мерами антитеррористической предосторожности.

Празднование Дня Победы в Симферополе
8 из 22

День Победы в Симферополе отметили широко, но с мерами антитеррористической предосторожности.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Херсонские фермеры повезли в Крым свою сельскохозяйственную продукцию.

На городском рынке в Джанкое
9 из 22

Херсонские фермеры повезли в Крым свою сельскохозяйственную продукцию.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Стелла на въезде в Мелитополь. Россия восстанавливает инфраструктуру бывших украинских областей.

Стелла на въезде в Мелитополь
10 из 22

Стелла на въезде в Мелитополь. Россия восстанавливает инфраструктуру бывших украинских областей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Уборка зерновых в Запорожской области.

Уборка зерновых в Запорожской области
11 из 22

Уборка зерновых в Запорожской области.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Разрушения в поселке Новофедоровка после детонации боеприпасов на военном аэродроме.

Разрушения Новофёдоровки после взрыва
12 из 22

Разрушения в поселке Новофедоровка после детонации боеприпасов на военном аэродроме.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

ВСУ продолжает уничтожать мирную инфраструктуру освобожденных областей. На фото - результаты обстрела Васильевской больницы

Результаты обстрела Васильевской больницы
13 из 22

ВСУ продолжает уничтожать мирную инфраструктуру освобожденных областей. На фото - результаты обстрела Васильевской больницы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мобилизация в Крыму была закончена раньше объявленного срока. На фото - боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт

Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт
14 из 22

Мобилизация в Крыму была закончена раньше объявленного срока. На фото - боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Елена Иванова / Перейти в фотобанк

Диверсия со стороны Украины на Крымском мосту привела к пожару на и обрушению части автомобильного полотна.

ЧП на Крымском мосту
15 из 22

Диверсия со стороны Украины на Крымском мосту привела к пожару на и обрушению части автомобильного полотна.

© РИА Новости . Елена Иванова
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымский мост после теракта.

Крымский мост после теракта
16 из 22

Крымский мост после теракта.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Кот Мостик контролирует ремонт Крымского моста.

Кот Моста контролирует ремонт Крымского моста
17 из 22

Кот Мостик контролирует ремонт Крымского моста.

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Несмотря на сложности, в Крыму усиленными темпами продолжают строить дороги. На фото - строительство юго-восточного обхода Симферополя.

Строительство юго-восточного обхода Симферополя
18 из 22

Несмотря на сложности, в Крыму усиленными темпами продолжают строить дороги. На фото - строительство юго-восточного обхода Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Осенью крымских призывников проводили к месту службы. Как и во всей России, ребят не направляли в зону СВО.

В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
19 из 22

Осенью крымских призывников проводили к месту службы. Как и во всей России, ребят не направляли в зону СВО.

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымские корреспонденты РИА Новости Крым совершили несколько командировок на освобожденные территории Украины. На фото - боец на передовой линии СВО

Боец на передовой линии СВО
20 из 22

Крымские корреспонденты РИА Новости Крым совершили несколько командировок на освобожденные территории Украины. На фото - боец на передовой линии СВО

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПоврежденные яхты на территории яхт-клуба "Борисфен" в Энергодаре.
Поврежденные яхты на территории яхт-клуба Борисфен в Энергодаре.
21 из 22
Поврежденные яхты на территории яхт-клуба "Борисфен" в Энергодаре.
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Корреспонденты РИА Новости Крым привезли новогодние подарки детям в чаплынскую школу в Херсонской области.

Корреспонденты РИА Новости Крым привезли подарки в чаплинскую школу
22 из 22

Корреспонденты РИА Новости Крым привезли новогодние подарки детям в чаплынскую школу в Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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