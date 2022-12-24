https://crimea.ria.ru/20221224/na-khersonschine-zaderzhali-vosmerykh-posobnikov-vsu-1126111303.html

На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ

На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2022

На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ

За три недели декабря на Херсонщине по подозрению в пособничестве ВСУ задержаны восемь человек. Об этом сообщили в полиции области. РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T13:43

2022-12-24T13:43

2022-12-24T13:43

происшествия

херсонская область

новые регионы россии

военное положение в новых регионах россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. За три недели декабря на Херсонщине по подозрению в пособничестве ВСУ задержаны восемь человек. Об этом сообщили в полиции области.Также из незаконного оборота изъято свыше 320 единиц различного оружия. В большинстве своем это охотничьи ружья (304), но есть и автоматы, и пистолеты и даже гранатомет и станковый пулемет. А еще 1 150 снарядов и мин, 533 взрывателей, 200 гранат, почти 113 тысяч патронов и 11 кг пороха.ВС РФ в Херсонской области регулярно предотвращают диверсии. В последнее время на территории региона участились теракты.В сентябре покушение с попыткой подрыва было совершено на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. В октябре в результате подрыва был ранен замглавы ВГА Белозерки Андрей Кошелев.12 декабря в Скадовске террористы взорвали автомобиль первого замглавы области Виталия Булюка – он не пострадал, но погиб местный житель. 22 декабря в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа. Читайте также на РИА Новости Крым:Провокации и хаотичные обстрелы: как изменилась тактика ВСУ на Херсонщине Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь

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херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, херсонская область, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, всу (вооруженные силы украины), новости