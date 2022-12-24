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На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ
На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2022
На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ
За три недели декабря на Херсонщине по подозрению в пособничестве ВСУ задержаны восемь человек. Об этом сообщили в полиции области. РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T13:43
2022-12-24T13:43
происшествия
херсонская область
новые регионы россии
военное положение в новых регионах россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. За три недели декабря на Херсонщине по подозрению в пособничестве ВСУ задержаны восемь человек. Об этом сообщили в полиции области.Также из незаконного оборота изъято свыше 320 единиц различного оружия. В большинстве своем это охотничьи ружья (304), но есть и автоматы, и пистолеты и даже гранатомет и станковый пулемет. А еще 1 150 снарядов и мин, 533 взрывателей, 200 гранат, почти 113 тысяч патронов и 11 кг пороха.ВС РФ в Херсонской области регулярно предотвращают диверсии. В последнее время на территории региона участились теракты.В сентябре покушение с попыткой подрыва было совершено на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. В октябре в результате подрыва был ранен замглавы ВГА Белозерки Андрей Кошелев.12 декабря в Скадовске террористы взорвали автомобиль первого замглавы области Виталия Булюка – он не пострадал, но погиб местный житель. 22 декабря в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа. Читайте также на РИА Новости Крым:Провокации и хаотичные обстрелы: как изменилась тактика ВСУ на Херсонщине Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
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РИА Новости Крым
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происшествия, херсонская область, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, всу (вооруженные силы украины), новости
На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ

Полиция Херсонской области задержала восьмерых пособников ВСУ с начала декабря

13:43 24.12.2022
 
© Полиция Херсонской областиОружие, изъятое сотрудниками полиции в Херсонской области.
Оружие, изъятое сотрудниками полиции в Херсонской области.
© Полиция Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. За три недели декабря на Херсонщине по подозрению в пособничестве ВСУ задержаны восемь человек. Об этом сообщили в полиции области.
"Сотрудники полиции задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков", – говорится в сообщении.
Также из незаконного оборота изъято свыше 320 единиц различного оружия. В большинстве своем это охотничьи ружья (304), но есть и автоматы, и пистолеты и даже гранатомет и станковый пулемет. А еще 1 150 снарядов и мин, 533 взрывателей, 200 гранат, почти 113 тысяч патронов и 11 кг пороха.
ВС РФ в Херсонской области регулярно предотвращают диверсии. В последнее время на территории региона участились теракты.
В сентябре покушение с попыткой подрыва было совершено на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. В октябре в результате подрыва был ранен замглавы ВГА Белозерки Андрей Кошелев.
12 декабря в Скадовске террористы взорвали автомобиль первого замглавы области Виталия Булюка – он не пострадал, но погиб местный житель. 22 декабря в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа.
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