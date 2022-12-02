https://crimea.ria.ru/20221202/provokatsii-i-khaotichnye-obstrely-kak-izmenilas-taktika-vsu-na-khersonschine-1125628653.html

Провокации и хаотичные обстрелы: как изменилась тактика ВСУ на Херсонщине

Провокации и хаотичные обстрелы: как изменилась тактика ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Провокации и хаотичные обстрелы: как изменилась тактика ВСУ на Херсонщине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы левого берега Херсонской области из минометов и ствольной артиллерии, при этом активизировали провокации. Об... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T10:45

2022-12-02T10:45

2022-12-02T10:45

владимир сальдо

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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ГЕНИЧЕСК, 2 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы левого берега Херсонской области из минометов и ствольной артиллерии, при этом активизировали провокации. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что ствольная артиллерия и минометы не имеют такой точности, как ракетные системы, в результате чего снаряды врага прилетают "хаотично", падая "во дворах у людей" и "попадая по социальным объектам", в частности, больницам и детским садам.По имеющейся информации, на правобережье, в том числе в самом Херсоне, ВСУ используют для обстрелов мобильные минометные группы, которые "утром приезжают, а вечером уезжают", отметил Сальдо. "То есть они в городе не остаются. В городе там между кварталами есть и артиллерия, которая тоже приезжает-уезжает", — добавил он.Врио губернатора особо подчеркнул, что "вражеские вооруженные силы не брезгуют ничем", в том числе провокациями ценой здоровья и жизни мирных граждан, лишь бы обвинить ВС РФ в жестокости.Ранее Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20221201/saldo-rasskazal-o-formirovanii-dobrovolcheskikh-batalonov-na-khersonschine-1125628014.html

херсонская область

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владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)