https://crimea.ria.ru/20221115/vsu-usilili-obstrely-levoberezhya-khersonskoy-oblasti-1125379123.html
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.11.2022
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил врио главы администрации... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:37
2022-11-15T14:37
2022-11-15T14:37
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, хотя количество ракетных обстрелов в целом уменьшилось, в то же время усилилась интенсивность огня из ствольной артиллерии.ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS >>"У этих снарядов меньшая способность точно попадать в цели, ВСУ наносят урон не в тех местах, где им хотелось бы, но все равно страдают дома и жители. Каждый день кто-то страдает. Утраты есть и среди мирного населения, и среди военных", - констатировал врио главы Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221115/evakuatsiya-zhiteley-khersonskoy-oblasti-prodolzhaetsya--vlasti-1125378368.html
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херсонская область, общество
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
Сальдо: ВСУ усилили обстрел населенных пунктов на левом берегу Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.
"Обстрелы левобережья усилились. Вчера я разговаривал с главой Алешковского района, он мне доложил, что целый день идет обстрел. Новую Каховку практически постоянно обстреливают, к ним теперь присоединилась и Каховка", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, хотя количество ракетных обстрелов в целом уменьшилось, в то же время усилилась интенсивность огня из ствольной артиллерии.
"У этих снарядов меньшая способность точно попадать в цели, ВСУ наносят урон не в тех местах, где им хотелось бы, но все равно страдают дома и жители. Каждый день кто-то страдает. Утраты есть и среди мирного населения, и среди военных", - констатировал врио главы Херсонской области.