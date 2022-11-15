https://crimea.ria.ru/20221115/vsu-usilili-obstrely-levoberezhya-khersonskoy-oblasti-1125379123.html

ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области

ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.11.2022

ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил врио главы администрации... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T14:37

2022-11-15T14:37

2022-11-15T14:37

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, хотя количество ракетных обстрелов в целом уменьшилось, в то же время усилилась интенсивность огня из ствольной артиллерии.ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS >>"У этих снарядов меньшая способность точно попадать в цели, ВСУ наносят урон не в тех местах, где им хотелось бы, но все равно страдают дома и жители. Каждый день кто-то страдает. Утраты есть и среди мирного населения, и среди военных", - констатировал врио главы Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221115/evakuatsiya-zhiteley-khersonskoy-oblasti-prodolzhaetsya--vlasti-1125378368.html

херсонская область

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херсонская область, общество