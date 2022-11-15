Рейтинг@Mail.ru
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221115/vsu-usilili-obstrely-levoberezhya-khersonskoy-oblasti-1125379123.html
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.11.2022
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил врио главы администрации... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:37
2022-11-15T14:37
херсонская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_5fa3082dd831c9559acd6fa3f1a9c75a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.По его словам, хотя количество ракетных обстрелов в целом уменьшилось, в то же время усилилась интенсивность огня из ствольной артиллерии.ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS &gt;&gt;"У этих снарядов меньшая способность точно попадать в цели, ВСУ наносят урон не в тех местах, где им хотелось бы, но все равно страдают дома и жители. Каждый день кто-то страдает. Утраты есть и среди мирного населения, и среди военных", - констатировал врио главы Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221115/evakuatsiya-zhiteley-khersonskoy-oblasti-prodolzhaetsya--vlasti-1125378368.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_97:0:940:632_1920x0_80_0_0_5b63710e6db7082a18a4ca85179a60c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, общество
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области

Сальдо: ВСУ усилили обстрел населенных пунктов на левом берегу Херсонской области

14:37 15.11.2022
 
© FADEL SENNAАмериканская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
Американская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
© FADEL SENNA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра, сообщил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.
"Обстрелы левобережья усилились. Вчера я разговаривал с главой Алешковского района, он мне доложил, что целый день идет обстрел. Новую Каховку практически постоянно обстреливают, к ним теперь присоединилась и Каховка", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, хотя количество ракетных обстрелов в целом уменьшилось, в то же время усилилась интенсивность огня из ствольной артиллерии.
ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS >>
"У этих снарядов меньшая способность точно попадать в цели, ВСУ наносят урон не в тех местах, где им хотелось бы, но все равно страдают дома и жители. Каждый день кто-то страдает. Утраты есть и среди мирного населения, и среди военных", - констатировал врио главы Херсонской области.
Дорога на Херсон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
14:13
Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти
Херсонская областьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги
14:37ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
14:32Кадыров сообщил численность чеченских бойцов на передовой СВО
14:26Вылетел на встречку: на трассе Ялта - Севастополь пострадали 4 человека
14:19На Каховской ГЭС прекращена выработка электроэнергии
14:13Эвакуация жителей Херсонской области продолжается – власти
14:03ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS
13:53Российские военные отбили новые попытки атак ВСУ в направлении ЛНР
13:46В Кремле высказались о столице Херсонской области
13:33ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки
13:31Готовят ли США переговоры по Украине – Лавров
13:26Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных
13:19ВСУ ударили по Белгородской области: под обстрел попали несколько сел
13:14Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20
12:47Оказал сопротивление и расстрелял полицейских: подробности ЧП в Анапе
12:39Самбист из Севастополя взял бронзу Чемпионата мира
12:33Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ
12:16В Севастополе директор структуры капстроя пойдет под суд за подлог
12:16На Крым обрушатся сильные дожди с мокрым снегом и заморозки
11:59Нас 8 миллиардов: число людей на планете достигло новой отметки — ООН
Лента новостейМолния