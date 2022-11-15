https://crimea.ria.ru/20221115/vsu-trizhdy-vypustili-po-skadovsku-khersonskoy-oblasti-rakety-himars-1125378106.html

ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS

ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 15.11.2022

ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS

Средствами противовоздушной обороны России за сутки перехвачены три ракеты HIMARS над городом Скадовск Херсонской области, кроме того сбиты семь БПЛА в зоне... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T14:03

2022-11-15T14:03

2022-11-15T14:03

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны России за сутки перехвачены три ракеты HIMARS над городом Скадовск Херсонской области, кроме того сбиты семь БПЛА в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник рассказали в Министерстве обороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов… перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области", — сообщили в оборонном ведомстве России.Также было поражено 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, военная техника и живая сила противника в 178-ми районах, шесть пунктов управления ВСУ и склад боеприпасов украинских войск.ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки >>Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2 511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7 227 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221115/khersonskie-vlasti-oprovergli-feyk-o-vzyatii-aleshek-boevikami-vsu-1125374582.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, херсонская область