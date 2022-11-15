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ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS
ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 15.11.2022
ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS
Средствами противовоздушной обороны России за сутки перехвачены три ракеты HIMARS над городом Скадовск Херсонской области, кроме того сбиты семь БПЛА в зоне... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:03
2022-11-15T14:03
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны России за сутки перехвачены три ракеты HIMARS над городом Скадовск Херсонской области, кроме того сбиты семь БПЛА в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник рассказали в Министерстве обороны России."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов… перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области", — сообщили в оборонном ведомстве России.Также было поражено 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, военная техника и живая сила противника в 178-ми районах, шесть пунктов управления ВСУ и склад боеприпасов украинских войск.ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки &gt;&gt;Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2 511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7 227 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221115/khersonskie-vlasti-oprovergli-feyk-o-vzyatii-aleshek-boevikami-vsu-1125374582.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, херсонская область
ВСУ трижды выпустили по Скадовску Херсонской области ракеты HIMARS

Российская система ПВО перехватила три снаряда HIMARS над Скадовском Херсонской области

14:03 15.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны России за сутки перехвачены три ракеты HIMARS над городом Скадовск Херсонской области, кроме того сбиты семь БПЛА в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом во вторник рассказали в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов… перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области", — сообщили в оборонном ведомстве России.
Связист ВДВ РФ прикрывает своих сослуживцев во время развертывания средств связи на Херсонском направлении. - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
12:33
Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ
Также было поражено 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, военная техника и живая сила противника в 178-ми районах, шесть пунктов управления ВСУ и склад боеприпасов украинских войск.
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки >>
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2 511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7 227 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФХерсонская область
 
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