https://crimea.ria.ru/20221115/vs-rf-unichtozhili-do-1400-ukrainskikh-voennykh-pri-vzyatii-pavlovki-1125376502.html
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки - РИА Новости Крым, 15.11.2022
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки
Населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских войск, уничтожено до 1400 украинских военных, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T13:33
2022-11-15T13:33
2022-11-15T13:37
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских войск, уничтожено до 1400 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В понедельник в Минобороны сообщили, что село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.Кроме того, уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин.Также уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотников.
https://crimea.ria.ru/20221114/pavlovka-polnostyu-pereshla-pod-kontrol-rf-1125361405.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, донецкая народная республика (днр)
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки
Минобороны: в ходе боев за Павловку уничтожено до 1400 украинских военных
13:33 15.11.2022 (обновлено: 13:37 15.11.2022)