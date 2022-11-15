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ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки - РИА Новости Крым, 15.11.2022
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки
Населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских войск, уничтожено до 1400 украинских военных, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T13:33
2022-11-15T13:37
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских войск, уничтожено до 1400 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В понедельник в Минобороны сообщили, что село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.Кроме того, уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин.Также уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотников.
https://crimea.ria.ru/20221114/pavlovka-polnostyu-pereshla-pod-kontrol-rf-1125361405.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, донецкая народная республика (днр)
ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки

Минобороны: в ходе боев за Павловку уничтожено до 1400 украинских военных

13:33 15.11.2022 (обновлено: 13:37 15.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец в Донецкой области
Боец в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских войск, уничтожено до 1400 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В понедельник в Минобороны сообщили, что село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.

"14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих", - сообщил Конашенков на брифинге во вторник.

Автомат бойца артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 14:44
Павловка полностью перешла под контроль РФ
Кроме того, уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин.
Также уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотников.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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