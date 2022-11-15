https://crimea.ria.ru/20221115/vs-rf-unichtozhili-do-1400-ukrainskikh-voennykh-pri-vzyatii-pavlovki-1125376502.html

ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки

ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки - РИА Новости Крым, 15.11.2022

ВС РФ уничтожили до 1400 украинских военных при взятии Павловки

Населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских войск, уничтожено до 1400 украинских военных, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T13:33

2022-11-15T13:33

2022-11-15T13:37

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских войск, уничтожено до 1400 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В понедельник в Минобороны сообщили, что село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.Кроме того, уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин.Также уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотников.

https://crimea.ria.ru/20221114/pavlovka-polnostyu-pereshla-pod-kontrol-rf-1125361405.html

донецкая народная республика (днр)

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, донецкая народная республика (днр)