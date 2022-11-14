https://crimea.ria.ru/20221114/pavlovka-polnostyu-pereshla-pod-kontrol-rf-1125361405.html

Павловка полностью перешла под контроль РФ

Павловка полностью перешла под контроль РФ - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Павловка полностью перешла под контроль РФ

Село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T14:44

2022-11-14T14:44

2022-11-14T14:47

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявили в Министерстве обороны России.В понедельник Минобороны указало в своем докладе, что в Донецкой Народной Республике было предотвращено наступление боевиков ВСУ."Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", — доложили в ведомстве.Накануне в оборонном ведомстве заявили, что российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в ДНР

https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-dolozhil-shoygu-o-khode-boev-za-donbass-1125302302.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф