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Павловка полностью перешла под контроль РФ - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Павловка полностью перешла под контроль РФ
Павловка полностью перешла под контроль РФ - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Павловка полностью перешла под контроль РФ
Село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T14:44
2022-11-14T14:47
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявили в Министерстве обороны России.В понедельник Минобороны указало в своем докладе, что в Донецкой Народной Республике было предотвращено наступление боевиков ВСУ."Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", — доложили в ведомстве.Накануне в оборонном ведомстве заявили, что российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в ДНР
https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-dolozhil-shoygu-o-khode-boev-za-donbass-1125302302.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Павловка полностью перешла под контроль РФ

Село Павловка в ДНР полностью освобождено от украинских боевиков — Минобороны

14:44 14.11.2022 (обновлено: 14:47 14.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомат бойца артиллерийского расчета
Автомат бойца артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Село Павловка под Угледаром в Донецкой Народной Республике полностью освобождено от украинских боевиков и перешло под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"Четырнадцатого ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.
В понедельник Минобороны указало в своем докладе, что в Донецкой Народной Республике было предотвращено наступление боевиков ВСУ.
"Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", — доложили в ведомстве.
Накануне в оборонном ведомстве заявили, что российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в ДНР
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