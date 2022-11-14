https://crimea.ria.ru/20221114/rossiyskie-voyska-otbili-nastupleniya-vsu-v-lnr-i-dnr-1125360370.html
Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР
Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР
Вооруженные силы России отбили атаки украинских войск на трех направлениях в ЛНР и ДНР. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T14:05
2022-11-14T14:05
2022-11-14T14:05
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских войск на трех направлениях в ЛНР и ДНР. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаки в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.Еще одну попытку атаки на ЛНР отразили в направлении села Червонопоповка. Там две мотопехотные роты ВСУ с иностранными наемниками понесли потери до 90 боевиков убитыми и ранеными. Уничтожены пять боевых бронированных машин и шесть пикапов. Наступление было предотвращено и в Донецкой Народной Республике."Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", — доложили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221114/vsu-opyat-obstrelyali-kurskuyu-oblast-razrusheniya-na-sakharnom-zavode-1125359031.html
донецкая народная республика (днр)
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР
Армия России отразила наступления украинских войск в ЛНР и ДНР