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Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР
Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР
Вооруженные силы России отбили атаки украинских войск на трех направлениях в ЛНР и ДНР. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T14:05
2022-11-14T14:05
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских войск на трех направлениях в ЛНР и ДНР. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаки в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.Еще одну попытку атаки на ЛНР отразили в направлении села Червонопоповка. Там две мотопехотные роты ВСУ с иностранными наемниками понесли потери до 90 боевиков убитыми и ранеными. Уничтожены пять боевых бронированных машин и шесть пикапов. Наступление было предотвращено и в Донецкой Народной Республике."Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", — доложили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221114/vsu-opyat-obstrelyali-kurskuyu-oblast-razrusheniya-na-sakharnom-zavode-1125359031.html
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Российские войска отбили наступления ВСУ в ЛНР и ДНР

Армия России отразила наступления украинских войск в ЛНР и ДНР

14:05 14.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских войск на трех направлениях в ЛНР и ДНР. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаки в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.
"В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей", — сообщили в оборонном ведомстве.
Еще одну попытку атаки на ЛНР отразили в направлении села Червонопоповка. Там две мотопехотные роты ВСУ с иностранными наемниками понесли потери до 90 боевиков убитыми и ранеными. Уничтожены пять боевых бронированных машин и шесть пикапов. Наступление было предотвращено и в Донецкой Народной Республике.
"Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", — доложили в ведомстве.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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