https://crimea.ria.ru/20221113/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-poselok-mayorsk-v-donbasse-1125351007.html

Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе

Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе

Российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T14:56

2022-11-13T14:56

2022-11-13T14:58

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское ДНР безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян.Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа, уточнил представитель ведомства.

https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков