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Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе
Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе
Российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T14:56
2022-11-13T14:58
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское ДНР безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян.Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа, уточнил представитель ведомства.
https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе

Минобороны: российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе

14:56 13.11.2022 (обновлено: 14:58 13.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в зоне СВО
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск", - сказал он на брифинге в воскресенье.
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Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское ДНР безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян.
Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа, уточнил представитель ведомства.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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