https://crimea.ria.ru/20221113/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-poselok-mayorsk-v-donbasse-1125351007.html
Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе
Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе
Российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T14:56
2022-11-13T14:56
2022-11-13T14:58
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0d/1125350891_0:249:3078:1980_1920x0_80_0_0_e96af59f829fe62855bce5b8ee31ca3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское ДНР безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян.Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа, уточнил представитель ведомства.
https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0d/1125350891_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_0a53ee2dc98a0fa676715ebfcc546ffc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе
Минобороны: российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе
14:56 13.11.2022 (обновлено: 14:58 13.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили поселок Майорск около Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск", - сказал он на брифинге в воскресенье.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское ДНР безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян.
Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа, уточнил представитель ведомства.