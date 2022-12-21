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Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон

Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия обязательно вернет Херсон, люди в это верят и этого ждут. РИА Новости Крым, 21.12.2022

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2022-12-21T13:14

2022-12-21T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия обязательно вернет Херсон, люди в это верят и этого ждут.По его словам, ранее население города составляло более 320 тысяч человек. С 24 февраля часть херсонцев выехала и к началу вынужденной эвакуации в нем оставалось около 250 тысяч. Основная же часть жителей – более 150 тысяч – покинула город в ходе организованного переселения на левый берег.Сальдо подчеркнул, что российские военные надежно защищают левобережье Днепра и пресекают большинство попыток высадки диверсионных групп Вооруженных сил Украины.18 октября власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жителиКого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, политика, общество, новые регионы россии, херсон, новости, мнения, россия