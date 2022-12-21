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Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон
Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия обязательно вернет Херсон, люди в это верят и этого ждут. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T13:14
2022-12-21T13:14
2022-12-21T13:14
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия обязательно вернет Херсон, люди в это верят и этого ждут.По его словам, ранее население города составляло более 320 тысяч человек. С 24 февраля часть херсонцев выехала и к началу вынужденной эвакуации в нем оставалось около 250 тысяч. Основная же часть жителей – более 150 тысяч – покинула город в ходе организованного переселения на левый берег.Сальдо подчеркнул, что российские военные надежно защищают левобережье Днепра и пресекают большинство попыток высадки диверсионных групп Вооруженных сил Украины.18 октября власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жителиКого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья
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владимир сальдо, херсонская область, политика, общество, новые регионы россии, херсон, новости, мнения, россия
Сальдо: я знаю, что мы вернемся в Херсон
Сальдо: Россия вернет Херсон, люди в это верят и ждут
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия обязательно вернет Херсон, люди в это верят и этого ждут.
"Я на 100% знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав России еще в 18 веке, будет на своем историческом месте", — сказал Сальдо в интервью телеканалу "Россия-24".
По его словам, ранее население города составляло более 320 тысяч человек. С 24 февраля часть херсонцев выехала и к началу вынужденной эвакуации в нем оставалось около 250 тысяч. Основная же часть жителей – более 150 тысяч – покинула город в ходе организованного переселения на левый берег.
Сальдо подчеркнул, что российские военные надежно защищают левобережье Днепра и пресекают большинство попыток высадки диверсионных групп Вооруженных сил Украины.
"Я думаю, что наши военные сейчас надежно защищают левый берег Днепра. Все попытки (ВСУ –ред.) прорваться на лодках, высадить диверсионные группы — сейчас это самое опасное — по большей части пресекаются", — сказал он.
18 октября власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.
9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.
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