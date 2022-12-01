https://crimea.ria.ru/20221201/kogo-presleduet-kiev-tri-filtra-dlya-zhiteley-khersona-i-pravoberezhya-1125629166.html
Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья
Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья
Киевский режим преследует всех, кто не уехал из Херсонской области на контролируемую Украиной территорию после прихода на Херсонщину российской армии. Об этом в РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T14:10
2022-12-01T14:10
2022-12-01T14:10
владимир сальдо
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053965_0:433:2730:1969_1920x0_80_0_0_f35fe835207004ea6fdb85461ccd6fdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим преследует всех, кто не уехал из Херсонской области на контролируемую Украиной территорию после прихода на Херсонщину российской армии. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, после отхода группировки ВС РФ с правого берега Днепра в Херсоне остались две категории мирных жителей: те, "кто абсолютно верили в то, что Херсон не будет занят вражескими войсками", и те, кого называют "ждунами", которые ждали возвращения ВСУ".Однако, по словам Сальдо, и одни, и другие, сейчас попали "под одни и те же расстрельные статьи закона, который принял киевский режим".Наконец, через третий "фильтр" проходят абсолютно все, "потому что не уехали с территории Херсонщины в сторону Украины", добавил врио губренатора.По словам Сальдо, факты преследования фиксируются, насколько это возможно. Соответствующую информацию власти получают как из украинских источников, которые "не скрывают, что они там творят беззаконие и людей расстреливают", так и от собственных информаторов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221129/na-khersonschine-ukrainskie-boeviki-zabili-nasmert-mat-i-syna-1125589039.html
https://crimea.ria.ru/20221201/saldo-rasskazal-o-formirovanii-dobrovolcheskikh-batalonov-na-khersonschine-1125628014.html
херсонская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053965_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2002629800dca4e0ced373648ef8def0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), украина
Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья
Кто остался в Херсоне после ухода ВС РФ и кого преследует Киев по "расстрельным статьям"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим преследует всех, кто не уехал из Херсонской области на контролируемую Украиной территорию после прихода на Херсонщину российской армии. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, после отхода группировки ВС РФ с правого берега Днепра в Херсоне остались две категории мирных жителей: те, "кто абсолютно верили в то, что Херсон не будет занят вражескими войсками", и те, кого называют "ждунами", которые ждали возвращения ВСУ".
Однако, по словам Сальдо, и одни, и другие, сейчас попали "под одни и те же расстрельные статьи закона, который принял киевский режим".
"У них есть три "фильтра" для жителей Херсона и правобережной части. Первый – они ищут всех тех, кто имел отношение к организации и проведению референдумов и работал в избирательных комиссиях, и их родственников. Второй фильтр – все, кто занимается бизнесом, и кто просто продолжал работать и обеспечивать людей продуктами и всем необходимым", – рассказала Сальдо.
Наконец, через третий "фильтр" проходят абсолютно все, "потому что не уехали с территории Херсонщины в сторону Украины", добавил врио губренатора.
По словам Сальдо, факты преследования фиксируются, насколько это возможно. Соответствующую информацию власти получают как из украинских источников, которые "не скрывают, что они там творят беззаконие и людей расстреливают", так и от собственных информаторов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.