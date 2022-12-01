https://crimea.ria.ru/20221201/kogo-presleduet-kiev-tri-filtra-dlya-zhiteley-khersona-i-pravoberezhya-1125629166.html

Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья

Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Кого преследует Киев: три "фильтра" для жителей Херсона и правобережья

Киевский режим преследует всех, кто не уехал из Херсонской области на контролируемую Украиной территорию после прихода на Херсонщину российской армии. Об этом в РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T14:10

2022-12-01T14:10

2022-12-01T14:10

владимир сальдо

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Киевский режим преследует всех, кто не уехал из Херсонской области на контролируемую Украиной территорию после прихода на Херсонщину российской армии. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, после отхода группировки ВС РФ с правого берега Днепра в Херсоне остались две категории мирных жителей: те, "кто абсолютно верили в то, что Херсон не будет занят вражескими войсками", и те, кого называют "ждунами", которые ждали возвращения ВСУ".Однако, по словам Сальдо, и одни, и другие, сейчас попали "под одни и те же расстрельные статьи закона, который принял киевский режим".Наконец, через третий "фильтр" проходят абсолютно все, "потому что не уехали с территории Херсонщины в сторону Украины", добавил врио губренатора.По словам Сальдо, факты преследования фиксируются, насколько это возможно. Соответствующую информацию власти получают как из украинских источников, которые "не скрывают, что они там творят беззаконие и людей расстреливают", так и от собственных информаторов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20221129/na-khersonschine-ukrainskie-boeviki-zabili-nasmert-mat-i-syna-1125589039.html

https://crimea.ria.ru/20221201/saldo-rasskazal-o-formirovanii-dobrovolcheskikh-batalonov-na-khersonschine-1125628014.html

херсонская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), украина