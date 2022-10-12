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На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА
На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА - РИА Новости Крым, 12.10.2022
На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА
В Херсонской области в результате террористического акта пострадал заместитель главы Военно-гражданской администрации Белозерки Андрей Кошелев. Был совершен... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T13:10
2022-10-12T14:05
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате террористического акта пострадал заместитель главы Военно-гражданской администрации Белозерки Андрей Кошелев. Был совершен подрыв. Сейчас его состояние стабильное. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в ВГА поселка."Совершен теракт против местной власти. К сожалению, кроме террора, в лучших традициях бандеровцев, они (вооруженные формирования Украины — ред.) ничего придумать не могут. Был подрыв. Андрей Кошелев жив", — сообщил собеседник агентства.Он добавил, что сейчас силовыми ведомствами проводятся все необходимые мероприятия для поиска причастных к совершению теракта. Пострадавшему оказывается медицинская помощь."Состояние у него стабильное. Врачи оказали необходимую помощь. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию. Все будет хорошо", — добавил источник.Это уже не первый случай покушения на жизни деятелей в области. Ранее было совершено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. В подъезде дома, где живет Томилина, сработало самодельное взрывное устройство. Женщина получила легкие ранения и была прооперирована в Симферополе.В сентябре в Бердянске был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Олег Бойко и его жена Людмила Бойко.Несколькими днями ранее при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
https://crimea.ria.ru/20220912/fsb-predotvratila-terakty-protiv-vlastey-kryma-i-khersonskoy-oblasti-1124473825.html
https://crimea.ria.ru/20220915/glava-rayona-zaporozhskoy-oblasti-zayavila-o-podgotovke-pokusheniya-na-nee-1124512289.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия
На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА

Теракт на Херсонщине: замглавы ВГА Белозерки выжил после подрыва

13:10 12.10.2022 (обновлено: 14:05 12.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате террористического акта пострадал заместитель главы Военно-гражданской администрации Белозерки Андрей Кошелев. Был совершен подрыв. Сейчас его состояние стабильное. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в ВГА поселка.
"Совершен теракт против местной власти. К сожалению, кроме террора, в лучших традициях бандеровцев, они (вооруженные формирования Украины — ред.) ничего придумать не могут. Был подрыв. Андрей Кошелев жив", — сообщил собеседник агентства.
Сотрудник ФСБ
12 сентября, 08:52
ФСБ предотвратила теракты против властей Крыма и Херсонской области
Он добавил, что сейчас силовыми ведомствами проводятся все необходимые мероприятия для поиска причастных к совершению теракта. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
"Состояние у него стабильное. Врачи оказали необходимую помощь. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию. Все будет хорошо", — добавил источник.
Это уже не первый случай покушения на жизни деятелей в области. Ранее было совершено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. В подъезде дома, где живет Томилина, сработало самодельное взрывное устройство. Женщина получила легкие ранения и была прооперирована в Симферополе.
Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 13:15
Глава района Запорожской области заявила о подготовке покушения на нее
В сентябре в Бердянске был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Олег Бойко и его жена Людмила Бойко.
Несколькими днями ранее при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
 
Херсонская областьПроисшествия
 
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