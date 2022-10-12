На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА
Теракт на Херсонщине: замглавы ВГА Белозерки выжил после подрыва
13:10 12.10.2022 (обновлено: 14:05 12.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате террористического акта пострадал заместитель главы Военно-гражданской администрации Белозерки Андрей Кошелев. Был совершен подрыв. Сейчас его состояние стабильное. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в ВГА поселка.
"Совершен теракт против местной власти. К сожалению, кроме террора, в лучших традициях бандеровцев, они (вооруженные формирования Украины — ред.) ничего придумать не могут. Был подрыв. Андрей Кошелев жив", — сообщил собеседник агентства.
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Он добавил, что сейчас силовыми ведомствами проводятся все необходимые мероприятия для поиска причастных к совершению теракта. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
"Состояние у него стабильное. Врачи оказали необходимую помощь. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию. Все будет хорошо", — добавил источник.
Это уже не первый случай покушения на жизни деятелей в области. Ранее было совершено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. В подъезде дома, где живет Томилина, сработало самодельное взрывное устройство. Женщина получила легкие ранения и была прооперирована в Симферополе.
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В сентябре в Бердянске был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Олег Бойко и его жена Людмила Бойко.
Несколькими днями ранее при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.