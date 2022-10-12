https://crimea.ria.ru/20221012/na-khersonschine-soversheno-pokushenie-na-zamglavy-vga-1124838036.html

На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА

На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА - РИА Новости Крым, 12.10.2022

На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА

В Херсонской области в результате террористического акта пострадал заместитель главы Военно-гражданской администрации Белозерки Андрей Кошелев. Был совершен... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T13:10

2022-10-12T13:10

2022-10-12T14:05

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате террористического акта пострадал заместитель главы Военно-гражданской администрации Белозерки Андрей Кошелев. Был совершен подрыв. Сейчас его состояние стабильное. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в ВГА поселка."Совершен теракт против местной власти. К сожалению, кроме террора, в лучших традициях бандеровцев, они (вооруженные формирования Украины — ред.) ничего придумать не могут. Был подрыв. Андрей Кошелев жив", — сообщил собеседник агентства.Он добавил, что сейчас силовыми ведомствами проводятся все необходимые мероприятия для поиска причастных к совершению теракта. Пострадавшему оказывается медицинская помощь."Состояние у него стабильное. Врачи оказали необходимую помощь. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию. Все будет хорошо", — добавил источник.Это уже не первый случай покушения на жизни деятелей в области. Ранее было совершено покушение на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину. В подъезде дома, где живет Томилина, сработало самодельное взрывное устройство. Женщина получила легкие ранения и была прооперирована в Симферополе.В сентябре в Бердянске был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Олег Бойко и его жена Людмила Бойко.Несколькими днями ранее при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

https://crimea.ria.ru/20220912/fsb-predotvratila-terakty-protiv-vlastey-kryma-i-khersonskoy-oblasti-1124473825.html

https://crimea.ria.ru/20220915/glava-rayona-zaporozhskoy-oblasti-zayavila-o-podgotovke-pokusheniya-na-nee-1124512289.html

херсонская область

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херсонская область, происшествия