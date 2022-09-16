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В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена

В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена - РИА Новости Крым, 16.09.2022

В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена

Убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщает член главного... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T14:02

2022-09-16T14:02

2022-09-16T14:14

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.В настоящее время проводятся следственные действия, уточняются детали происшествия. Очевидцев просят оперативно сообщить имеющуюся информацию правоохранителям.Ранее в пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, фото