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В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена
В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена - РИА Новости Крым, 16.09.2022
В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена
Убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщает член главного... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T14:02
2022-09-16T14:14
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.В настоящее время проводятся следственные действия, уточняются детали происшествия. Очевидцев просят оперативно сообщить имеющуюся информацию правоохранителям.Ранее в пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
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запорожская область, происшествия, фото
В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена

Рогов: в Бердянске убили заместителя главы ВГА Бердянска Олега Бойко и его супругу

14:02 16.09.2022 (обновлено: 14:14 16.09.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске было совершено двойное убийство. У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаЛюдмила Бойко
Людмила Бойко
1 из 2
Людмила Бойко
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаЗамглавы ВГА г. Бердянск по вопросам ЖКХ Олег Бойко
Замглавы ВГА г. Бердянск по вопросам ЖКХ Олег Бойко
2 из 2
Замглавы ВГА г. Бердянск по вопросам ЖКХ Олег Бойко
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
В настоящее время проводятся следственные действия, уточняются детали происшествия. Очевидцев просят оперативно сообщить имеющуюся информацию правоохранителям.
Ранее в пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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