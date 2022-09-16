В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.В настоящее время проводятся следственные действия, уточняются детали происшествия. Очевидцев просят оперативно сообщить имеющуюся информацию правоохранителям.Ранее в пятницу при мощном взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска в Запорожской области Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске было совершено двойное убийство. У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Людмила Бойко возглавляла территориальную избирательную комиссию города по проведению референдума.
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