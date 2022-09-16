https://crimea.ria.ru/20220916/genprokuror-lnr-pogib-v-rezultate-vzryva-v-luganske-1124526303.html

Генпрокурор ЛНР и его заместитель погибли в результате взрыва в Луганске

Генпрокурор ЛНР и его заместитель погибли в результате взрыва в Луганске - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Генпрокурор ЛНР и его заместитель погибли в результате взрыва в Луганске

Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании ведомства в Луганске. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T13:25

2022-09-16T13:25

2022-09-16T13:46

луганская народная республика (лнр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании ведомства в Луганске. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.Мощный взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел в пятницу днем. По данным офицера Народной милиции республики Андрея Марочко, район оцеплен силовиками, есть погибшие и раненые.Он указал, что на данный момент ситуация в республике контролируемая, ведется поиск причастных к совершению взрыва."Уполномоченными правоохранительными структурами организован розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления. Ситуация в республике находится под контролем. Мы – жители ЛНР − не должны поддаваться панике, поскольку именно на это направлены действия террористов", − написал он в своем Telegram-канале.Следком России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело."Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Сергеевича Горенко и его заместителя Екатерины Николаевны Стегленко. Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", – сказано в сообщении ведомства.

луганская народная республика (лнр)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), происшествия