https://crimea.ria.ru/20221221/mobilizatsiya-vyyavila-problemy--putin-1126058199.html
Мобилизация выявила проблемы — Путин
Мобилизация выявила проблемы — Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Мобилизация выявила проблемы — Путин
Частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые необходимо оперативно решать, и эти меры уже принимаются. Об этом завил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:31
2022-12-21T15:31
2022-12-21T15:33
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые необходимо оперативно решать, и эти меры уже принимаются. Об этом завил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.Речь идет о цифровизации баз данных, взаимодействии с местными и региональными властями, уточнил он. По словам главы государства, обновления также требует система организации гражданской и территориальной обороны."В частности, следует улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники и материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации", — отметил президент.Он напомнил, что в рамках частичной мобилизации призвано 300 тысяч человек, часть из них находятся в зоне боевых действий, а 150 тысяч человек – проходят подготовку на военных полигонах.Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Согласно указу, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В рамках мобилизации призвали порядка 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в РоссииПервые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видеоПутин оценил ход спецоперации на Украине
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владимир путин (политик), частичная мобилизация, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, всу (вооруженные силы украины)
Мобилизация выявила проблемы — Путин
Путин: частичная мобилизация выявила проблемы, которые надо оперативно решать
15:31 21.12.2022 (обновлено: 15:33 21.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Частичная мобилизация выявила ряд проблем, которые необходимо оперативно решать, и эти меры уже принимаются. Об этом завил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.
"Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, это хорошо всем известно, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратиться на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов", — сказал Путин.
Речь идет о цифровизации баз данных, взаимодействии с местными и региональными властями, уточнил он. По словам главы государства, обновления также требует система организации гражданской и территориальной обороны.
"В частности, следует улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники и материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации", — отметил президент.
Он напомнил, что в рамках частичной мобилизации призвано 300 тысяч человек, часть из них находятся в зоне боевых действий, а 150 тысяч человек – проходят подготовку на военных полигонах.
"Это достаточный резерв для ведения операции, это практически стратегический резерв, который в боевых действиях сегодня не используется, но люди проходят там необходимую подготовку", — подчеркнул Путин.
Президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Согласно указу, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В рамках мобилизации призвали порядка 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий.
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