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Чего ждут россияне от 2023 года
Чего ждут россияне от 2023 года - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Чего ждут россияне от 2023 года
Россияне верят, что в 2023 году их жизнь изменится в лучшую сторону, и рассчитывают на позитивные перемены в международной политике и экономике. Об этом... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T21:57
2022-12-29T21:57
2022-12-29T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Россияне верят, что в 2023 году их жизнь изменится в лучшую сторону, и рассчитывают на позитивные перемены в международной политике и экономике. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Участие в опросе приняли 1500 респондентов из 53 регионов России. Вопрос к респондентам звучал так: "Каких изменений для России и себя лично вы ожидаете в наступающем 2023 году?".Так, около 45 процентов опрошенных считают, что наступающий год будет лучше, чем 2022. Граждане надеются на окончание специальной военной операции, рост доходов и здоровье своих близких. Противоположное мнение высказали лишь 9 процентов респондентов.А вот каждый четвертый опрошенный (24-28 процентов) полагает, что ситуация в стране и их жизни останется на том же уровне.Ранее россияне рассказали о планах на новогоднюю ночь и зимние каникулы.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего хотят дети на Новый год – опросКак перестать "откладывать себя на потом" – советы психологаСто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу
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крым, общество, россия, новости, опрос, новый год 2023
Чего ждут россияне от 2023 года
ФОМ: почти 50% россиян рассчитывают на позитивные изменения в новом году