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Чего хотят дети на Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Чего хотят дети на Новый год – опрос
Чего хотят дети на Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Чего хотят дети на Новый год – опрос
Новый год с особым трепетом ждут дети и заранее готовят письма Дедушке Морозу, подробно расписывая все свои желания. Их можно отправить прямо в резиденцию... РИА Новости Крым, 25.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Новый год с особым трепетом ждут дети и заранее готовят письма Дедушке Морозу, подробно расписывая все свои желания. Их можно отправить прямо в резиденцию главного новогоднего волшебника в Великом Устюге, пишет портал "Объясняем. РФ".По всей стране более десяти таких усадеб. Ежегодно Дедушка Мороз получает свыше 200 писем и внимательно относится к каждому отправителю.С каждым годом предпочтения детей, конечно, меняются: приставка, джойстик, новый процессор для компьютера, самокат, телефон. Время другое, да и дети тоже – Дед Мороз все понимает.Но не перестают подростки и хотеть главного – здоровья и счастья близких, времени, проведенного вместе, новогоднего волшебства, внимания своих родных.Каждый ребенок воспринимает Новый год по-разному. Для кого-то это подарки, елка, новогодние фильмы, богато накрытый стол и застолье до четырех утра, а для кого-то – это просто очень теплый и семейный праздник, когда люди дарят друг другу искренние эмоции.Чего хотят крымские подростки на Новый год и что бы написали Дедушке Морозу узнал корреспондент РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВОДед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подаркамиКак работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО
https://crimea.ria.ru/20221224/kakie-podarki-pod-elku-gotovyat-krymchane-svoim-rodnym-1126105691.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Чего хотят дети на Новый год – опрос
Чего хотят дети на Новый год – опрос
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видео, мультимедиа, новый год 2023, общество, опрос, праздники и памятные даты, риа новости крым
Чего хотят дети на Новый год – опрос

Приставка, мотоботы и здоровье близких: дети рассказали, чего хотят на Новый год

15:17 25.12.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Новый год с особым трепетом ждут дети и заранее готовят письма Дедушке Морозу, подробно расписывая все свои желания. Их можно отправить прямо в резиденцию главного новогоднего волшебника в Великом Устюге, пишет портал "Объясняем. РФ".
По всей стране более десяти таких усадеб. Ежегодно Дедушка Мороз получает свыше 200 писем и внимательно относится к каждому отправителю.
С каждым годом предпочтения детей, конечно, меняются: приставка, джойстик, новый процессор для компьютера, самокат, телефон. Время другое, да и дети тоже – Дед Мороз все понимает.
Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 09:54Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным
Но не перестают подростки и хотеть главного – здоровья и счастья близких, времени, проведенного вместе, новогоднего волшебства, внимания своих родных.
Каждый ребенок воспринимает Новый год по-разному. Для кого-то это подарки, елка, новогодние фильмы, богато накрытый стол и застолье до четырех утра, а для кого-то – это просто очень теплый и семейный праздник, когда люди дарят друг другу искренние эмоции.
Чего хотят крымские подростки на Новый год и что бы написали Дедушке Морозу узнал корреспондент РИА Новости Крым.
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