https://crimea.ria.ru/20221205/kak-napisat-pismo-nastoyaschemu-dedu-morozu-i-poluchit-otvet-1125682027.html

Как написать письмо настоящему Деду Морозу и получить ответ

Как написать письмо настоящему Деду Морозу и получить ответ - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Как написать письмо настоящему Деду Морозу и получить ответ

В преддверии новогодних праздников любой может отправить письмо Деду Морозу в его резиденцию в Великом Устюге и рассказать ему о своих желаниях, пишет портал... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T21:59

2022-12-05T21:59

2022-12-05T21:59

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников любой может отправить письмо Деду Морозу в его резиденцию в Великом Устюге и рассказать ему о своих желаниях, пишет портал "Объясняем.РФ"."По всей стране насчитывается более десяти усадеб Деда Мороза. В некоторые из них ребенок может отправить письмо — и обязательно получит ответ от главного зимнего волшебника", — говорится в сообщении на портале.Самая большая в России резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге. Письмо туда можно отправить по почте через отделение "Почты России" по адресу: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1а, или на электронную почту: postcard@ao-dedmoroz.ru.Как сообщается на сайте Деда Мороза, в его резиденцию ежегодно поступает более 200 тысяч писем из России, ближнего и дальнего зарубежья."Дедушка очень внимательно относится к каждому письму, потому что дети и взрослые доверяют ему самые сокровенные желания и мечты, ищут поддержки, делятся с Дедом Морозом своими радостями, успехами и достижениями. Ни одно послание, отправленное в его адрес, не остается без внимания", — заверили в резиденции.Ранее психолог Екатерина Демурия пояснила, что, несмотря на ограничение новогодних бюджетов в ряде регионов страны на фоне специальной военной операции, дома все же не стоит полностью отменять праздник, чтобы не лишать себя набора положительных эмоций, которые очень важны в тревожных ситуациях.

https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта