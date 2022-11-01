https://crimea.ria.ru/20221101/novyy-god-ne-otmenyat-pochemu-v-trevozhnykh-situatsiyakh-vazhny-prazdniki-1125098775.html

Новый год не отменять: почему в тревожных ситуациях важны праздники

Новый год не отменять: почему в тревожных ситуациях важны праздники - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Новый год не отменять: почему в тревожных ситуациях важны праздники

Несмотря на ограничение новогодних бюджетов в ряде регионов страны на фоне специальной военной операции, дома все же не стоит полностью отменять праздник, чтобы РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T08:46

2022-11-01T08:46

2022-11-01T06:24

общество

совет эксперта

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Несмотря на ограничение новогодних бюджетов в ряде регионов страны на фоне специальной военной операции, дома все же не стоит полностью отменять праздник, чтобы не лишать себя набора положительных эмоций, которые очень важны в тревожных ситуациях. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.Ранее сообщалось о том, что Крым по примеру ряда других регионов страны отказался от бюджетных трат на Новый год, предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий. В Севастополе решили не закупать новогодние украшения.Кроме положительных эмоций, который человек получает от подготовки к празднику и от самого празднования, в трудных ситуациях важно проявлять особенную заботу о близких, а также не лишать себя и свою семью ощущения стабильности:"Новый год – это регулярный ритуал, а значит, часть нашей стабильности, которой нельзя лишаться в тревожных моментах", - поясняет специалист.Чтобы уменьшить тревожность в повседневной жизни, психолог советует сократить информационный поток и максимально плотно заполнять свое время различными делами:"Если мы здесь и сейчас определимся с задачами, выпишем с утра план на день – мы создадим собственный островок стабильности. Это поможет снизить тревожность. В списке можно даже оставить полчаса на просмотр новостей. Главное, надолго и полностью не погружаться в поток информации, иначе происходит колоссальный слив энергии", - продолжает она.Кроме того, по словам Демурии, важно найти занятия, которые приносили бы удовольствие: это могут быть спорт, рисование, вязание или любое другое хобби, которое вам по душе.Ранее врач назвал три простых способа побороть стресс. Унять тревожность и успокоиться помогут специальные упражнения для дыхания, физическая активность и переключение внимания.

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https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-otkazalis-ot-zakupki-novogodnikh-ukrasheniy-1125094207.html

https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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