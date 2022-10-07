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Названы три простых способа побороть стресс - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Названы три простых способа побороть стресс
Названы три простых способа побороть стресс - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Названы три простых способа побороть стресс
Специальные упражнения для дыхания, физическая активность и переключение внимания помогут унять тревожность и успокоиться. Об этом со ссылкой на главного врача... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T08:23
2022-10-07T08:23
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Специальные упражнения для дыхания, физическая активность и переключение внимания помогут унять тревожность и успокоиться. Об этом со ссылкой на главного врача Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева Антона Масякина сообщает "Радио 1".Первый действенный прием заключается в следующем: надо глубоко вдохнуть через нос, сосчитать до пяти и затем полностью выдохнуть, но чуть медленнее – считая до шести. Это упражнение необходимо повторять до десяти раз, при этом концентрируясь на поступлении воздуха в легкие и освобождение их от него.Еще одно упражнение – дыхание поочередно то одной ноздрей, то другой. Для этого нужно удобно сесть, выпрямиться и глубоко вдохнуть воздух через правую ноздрю, а затем выдохнуть через левую. После этого порядок ноздрей меняем и так несколько раз. Выполняя упражнение, важно представлять, что с каждым выдохом вы будто выдыхаете свою тревогу и волнение.Второй прием борьбы со стрессом – активность. Можно просто походить по комнате, поприседать, поводить ручкой по бумаге или же сжимать и разжимать кулаки – по мнению врача, пользу принесет любое движение.Третий вариант - переключение внимания. Для этого важно сменить "картинку" и начать разглядывать окружающих, детали интерьера, предметы перед вами и так далее. Важно делать это сосредоточенно, вслух проговаривая детали того, что видите, не пропуская ни одной характеристики. Это остановит поток тревожных мыслей.Кроме того, психиатр советует бороться со стрессом с помощью визуализации. Проще говоря, представьте себя в тихом спокойном месте, оцените свои эмоции, прочувствуйте момент."Эффект увеличится, если при этом вы начнете описывать словами свои ощущения, создавая позитивный настрой: "мне хорошо, я спокоен, здесь тихо и уютно, я расслаблен и безмятежен", – добавил Масякин.Если применять эти приемы, то можно научиться легко бороться со стрессом и быстро возвращать себе спокойствие.Ранее доцент кафедры психиатрии Медакадемии КФУ Андрей Убейконь рассказал, как добиваться своего и распознавать ложные цели, как научить себя и своего ребенка целеустремленности и не посеять в душе комплексы.
https://crimea.ria.ru/20221003/superfud-ot-vsekh-pechaley-dietolog-nazvala-produkty-ot-stressa-1124706767.html
https://crimea.ria.ru/20221001/psikholog-nazval-neozhidannyy-sposob-pobedit-stress-1124680996.html
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общество, совет эксперта
Названы три простых способа побороть стресс

Психиатр Масякин назвал три простых способа борьбы со стрессом

08:23 07.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедитация в парке
Медитация в парке - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Специальные упражнения для дыхания, физическая активность и переключение внимания помогут унять тревожность и успокоиться. Об этом со ссылкой на главного врача Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева Антона Масякина сообщает "Радио 1".
Первый действенный прием заключается в следующем: надо глубоко вдохнуть через нос, сосчитать до пяти и затем полностью выдохнуть, но чуть медленнее – считая до шести. Это упражнение необходимо повторять до десяти раз, при этом концентрируясь на поступлении воздуха в легкие и освобождение их от него.
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Еще одно упражнение – дыхание поочередно то одной ноздрей, то другой. Для этого нужно удобно сесть, выпрямиться и глубоко вдохнуть воздух через правую ноздрю, а затем выдохнуть через левую. После этого порядок ноздрей меняем и так несколько раз. Выполняя упражнение, важно представлять, что с каждым выдохом вы будто выдыхаете свою тревогу и волнение.
Второй прием борьбы со стрессом – активность. Можно просто походить по комнате, поприседать, поводить ручкой по бумаге или же сжимать и разжимать кулаки – по мнению врача, пользу принесет любое движение.
Третий вариант - переключение внимания. Для этого важно сменить "картинку" и начать разглядывать окружающих, детали интерьера, предметы перед вами и так далее. Важно делать это сосредоточенно, вслух проговаривая детали того, что видите, не пропуская ни одной характеристики. Это остановит поток тревожных мыслей.
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Кроме того, психиатр советует бороться со стрессом с помощью визуализации. Проще говоря, представьте себя в тихом спокойном месте, оцените свои эмоции, прочувствуйте момент.
"Эффект увеличится, если при этом вы начнете описывать словами свои ощущения, создавая позитивный настрой: "мне хорошо, я спокоен, здесь тихо и уютно, я расслаблен и безмятежен", – добавил Масякин.
Если применять эти приемы, то можно научиться легко бороться со стрессом и быстро возвращать себе спокойствие.
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ОбществоСовет эксперта
 
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