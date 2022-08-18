https://crimea.ria.ru/20220818/kak-dostigat-tseley-i-nauchit-etomu-rebenka---psikhiatr-1124212395.html

Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр

Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр

18 августа – День "Никогда не сдавайся", призванный напомнить человеку, что он может достичь успеха в любых начинаниях при определенной степени настойчивости. О РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T19:19

2022-08-18T19:19

2022-08-18T19:19

радио "спутник в крыму"

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. 18 августа – День "Никогда не сдавайся", призванный напомнить человеку, что он может достичь успеха в любых начинаниях при определенной степени настойчивости. О том, как добиваться своего и как распознавать ложные цели, как научить своего ребенка целеустремленности и не посеять в нем комплексы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры психиатрии Медакадемии им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Андрей Убейконь.Все космонавтами не становятсяПрежде всего, психиатр советует дать себе установку о необходимости движения "вперед и вверх", и понимать, что при определенной степени настойчивости и больших усилиях человек способен на чудеса:По его мнению, следует четко понимать, что нужно именно вам и адекватно оценивать свои силы:"Если перед вами вызов, главная задача - определить, идти навстречу вызову или понимать, что этот вызов вообще не о вас. В первую очередь нужно понимать себя, что тебе по силам, что тебе вообще нужно от жизни. Все космонавтами не становятся", - говорит Убейконь.В ситуациях, когда жизнь делает стремительные повороты, эксперт советует принять необходимость перемен и сделать шаг вперед:"В эти периоды надо поверить в себя и не застревать в прошлом. Говорят, и будущим жить нельзя, а только настоящим. Но с этим я не соглашусь. Всегда надо видеть перспективу, горизонт планирования должен составлять 3-5 лет. Если у вас есть план, вам проще двигаться вперед, проще победить страх перемен и выбрать правильную стратегию".Утро вечера мудренее"Есть такие состояния, когда полоса плохого настроения длится годами. Человек не может принимать решений, не может двигаться вперед, он уже сдался или это произойдет совсем скоро. В этом случае нужно обратиться за психиатрической помощью", - продолжает гость эфира.В остальных случаях победить свою неуверенность можно. Достаточно сделать паузу и успокоиться.Важное качество - вера в себя. Низкая самооценка никак не помогает достигать целей:"Уверенность в себе - не самое плохое качество. Сталкиваясь со стрессовыми ситуациями, люди с завышенной самооценкой приземляются на землю, она снижается как раз до нормального уровня. А люди с низкой, еще больше ее снижают. Потому в себя верить надо. Но тоже в рамках разумного".Винни-пух и все, все, все"Уровень собственной самооценки - это из детства", - констатирует доцент. В этой связи он обращается к родителям малышей, главная задача которых - воспитать гармоничную личность:"Любите ребенка таким, какой он есть и в рамках его возможностей давайте максимально реализоваться. Конечно, это не означает, что нужно пренебрегать средними требованиями в других областях, но вспомните сказку про Винни-Пуха, где представлены четыре основных темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. И оцените трезво своего ребенка. Поймите, что Пятачок никогда не станет Кроликом, или Ослик Иа никогда не станет Винни-Пухом. И никогда не сравнивайте с соседским мальчиком, который лучше играет на скрипке. Вы должны понимать, что ваш ребенок уникален и неповторим, и развивать его в соответствии с тем набором индивидуальных особенностей, которые даны ему природой", - настаивает специалист.Еще один важный элемент - правильные сказки, продолжает он:Особенно ценно, если сказки с ребенком читают родители или бабушки и дедушки. Так малыш принимает от близких важные основополагающие модели поведения, выбирает с помощью близких старших людей самые правильные и приемлемые для него. А вот слишком динамичные мультики с "пустыми" сюжетами психиатр не рекомендует: они негативно отражаются на психике ребенка.Ранее психолог Макс Бартон назвал ошибки родителей в воспитании мальчиков и девочек. Требовать от детей беспрекословного послушания не стоит, но если ребенок переходит границы дозволенного, с ним нужно беседовать. Если речь идет о мальчике, обязательно разговаривать с ним должен отец, дедушка, старший брат или другой наставник. С девочками все наоборот. В этом случае беседовать и разъяснять - задача мамы.

https://crimea.ria.ru/20220813/kak-izmenit-svoyu-zhizn--sovety-psikhologa-1124149438.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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