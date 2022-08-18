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Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220818/kak-dostigat-tseley-i-nauchit-etomu-rebenka---psikhiatr-1124212395.html
Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр
Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр
18 августа – День "Никогда не сдавайся", призванный напомнить человеку, что он может достичь успеха в любых начинаниях при определенной степени настойчивости. О РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T19:19
2022-08-18T19:19
радио "спутник в крыму"
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. 18 августа – День "Никогда не сдавайся", призванный напомнить человеку, что он может достичь успеха в любых начинаниях при определенной степени настойчивости. О том, как добиваться своего и как распознавать ложные цели, как научить своего ребенка целеустремленности и не посеять в нем комплексы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры психиатрии Медакадемии им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Андрей Убейконь.Все космонавтами не становятсяПрежде всего, психиатр советует дать себе установку о необходимости движения "вперед и вверх", и понимать, что при определенной степени настойчивости и больших усилиях человек способен на чудеса:По его мнению, следует четко понимать, что нужно именно вам и адекватно оценивать свои силы:"Если перед вами вызов, главная задача - определить, идти навстречу вызову или понимать, что этот вызов вообще не о вас. В первую очередь нужно понимать себя, что тебе по силам, что тебе вообще нужно от жизни. Все космонавтами не становятся", - говорит Убейконь.В ситуациях, когда жизнь делает стремительные повороты, эксперт советует принять необходимость перемен и сделать шаг вперед:"В эти периоды надо поверить в себя и не застревать в прошлом. Говорят, и будущим жить нельзя, а только настоящим. Но с этим я не соглашусь. Всегда надо видеть перспективу, горизонт планирования должен составлять 3-5 лет. Если у вас есть план, вам проще двигаться вперед, проще победить страх перемен и выбрать правильную стратегию".Утро вечера мудренее"Есть такие состояния, когда полоса плохого настроения длится годами. Человек не может принимать решений, не может двигаться вперед, он уже сдался или это произойдет совсем скоро. В этом случае нужно обратиться за психиатрической помощью", - продолжает гость эфира.В остальных случаях победить свою неуверенность можно. Достаточно сделать паузу и успокоиться.Важное качество - вера в себя. Низкая самооценка никак не помогает достигать целей:"Уверенность в себе - не самое плохое качество. Сталкиваясь со стрессовыми ситуациями, люди с завышенной самооценкой приземляются на землю, она снижается как раз до нормального уровня. А люди с низкой, еще больше ее снижают. Потому в себя верить надо. Но тоже в рамках разумного".Винни-пух и все, все, все"Уровень собственной самооценки - это из детства", - констатирует доцент. В этой связи он обращается к родителям малышей, главная задача которых - воспитать гармоничную личность:"Любите ребенка таким, какой он есть и в рамках его возможностей давайте максимально реализоваться. Конечно, это не означает, что нужно пренебрегать средними требованиями в других областях, но вспомните сказку про Винни-Пуха, где представлены четыре основных темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. И оцените трезво своего ребенка. Поймите, что Пятачок никогда не станет Кроликом, или Ослик Иа никогда не станет Винни-Пухом. И никогда не сравнивайте с соседским мальчиком, который лучше играет на скрипке. Вы должны понимать, что ваш ребенок уникален и неповторим, и развивать его в соответствии с тем набором индивидуальных особенностей, которые даны ему природой", - настаивает специалист.Еще один важный элемент - правильные сказки, продолжает он:Особенно ценно, если сказки с ребенком читают родители или бабушки и дедушки. Так малыш принимает от близких важные основополагающие модели поведения, выбирает с помощью близких старших людей самые правильные и приемлемые для него. А вот слишком динамичные мультики с "пустыми" сюжетами психиатр не рекомендует: они негативно отражаются на психике ребенка.Ранее психолог Макс Бартон назвал ошибки родителей в воспитании мальчиков и девочек. Требовать от детей беспрекословного послушания не стоит, но если ребенок переходит границы дозволенного, с ним нужно беседовать. Если речь идет о мальчике, обязательно разговаривать с ним должен отец, дедушка, старший брат или другой наставник. С девочками все наоборот. В этом случае беседовать и разъяснять - задача мамы.
https://crimea.ria.ru/20220813/kak-izmenit-svoyu-zhizn--sovety-psikhologa-1124149438.html
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РИА Новости Крым
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96
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психология
Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр

Психиатр: Как не сдаваться когда это нужно, и как отступать, если игра не стоит свеч

19:19 18.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМусоросортировочный завод
Мусоросортировочный завод - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. 18 августа – День "Никогда не сдавайся", призванный напомнить человеку, что он может достичь успеха в любых начинаниях при определенной степени настойчивости. О том, как добиваться своего и как распознавать ложные цели, как научить своего ребенка целеустремленности и не посеять в нем комплексы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры психиатрии Медакадемии им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Андрей Убейконь.
Все космонавтами не становятся
Прежде всего, психиатр советует дать себе установку о необходимости движения "вперед и вверх", и понимать, что при определенной степени настойчивости и больших усилиях человек способен на чудеса:
"Великие свершения нам по плечу и даже можно немного перешагнуть за грань своих возможностей, но это требует очень больших усилий и напряжения. Это экстремальные ситуации, а в обыденной жизни стоит оценивать себя и свои силы", - уверен эксперт.
По его мнению, следует четко понимать, что нужно именно вам и адекватно оценивать свои силы:
"Если перед вами вызов, главная задача - определить, идти навстречу вызову или понимать, что этот вызов вообще не о вас. В первую очередь нужно понимать себя, что тебе по силам, что тебе вообще нужно от жизни. Все космонавтами не становятся", - говорит Убейконь.
В ситуациях, когда жизнь делает стремительные повороты, эксперт советует принять необходимость перемен и сделать шаг вперед:
"В эти периоды надо поверить в себя и не застревать в прошлом. Говорят, и будущим жить нельзя, а только настоящим. Но с этим я не соглашусь. Всегда надо видеть перспективу, горизонт планирования должен составлять 3-5 лет. Если у вас есть план, вам проще двигаться вперед, проще победить страх перемен и выбрать правильную стратегию".
Утро вечера мудренее
"Есть такие состояния, когда полоса плохого настроения длится годами. Человек не может принимать решений, не может двигаться вперед, он уже сдался или это произойдет совсем скоро. В этом случае нужно обратиться за психиатрической помощью", - продолжает гость эфира.
В остальных случаях победить свою неуверенность можно. Достаточно сделать паузу и успокоиться.

"Утро вечера мудренее. С проблемой надо переспать, выдохнуть, позволить бессознательному уложить ситуацию в вашей голове. Постараться дистанцироваться от проблемы, которая может казаться неразрешимой. Дать возможность своему бессознательному взвесить свои силы, и в 90% случаев выход находится", - уверяет он.

Важное качество - вера в себя. Низкая самооценка никак не помогает достигать целей:
"Уверенность в себе - не самое плохое качество. Сталкиваясь со стрессовыми ситуациями, люди с завышенной самооценкой приземляются на землю, она снижается как раз до нормального уровня. А люди с низкой, еще больше ее снижают. Потому в себя верить надо. Но тоже в рамках разумного".
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Винни-пух и все, все, все
"Уровень собственной самооценки - это из детства", - констатирует доцент. В этой связи он обращается к родителям малышей, главная задача которых - воспитать гармоничную личность:
"Любите ребенка таким, какой он есть и в рамках его возможностей давайте максимально реализоваться. Конечно, это не означает, что нужно пренебрегать средними требованиями в других областях, но вспомните сказку про Винни-Пуха, где представлены четыре основных темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. И оцените трезво своего ребенка. Поймите, что Пятачок никогда не станет Кроликом, или Ослик Иа никогда не станет Винни-Пухом. И никогда не сравнивайте с соседским мальчиком, который лучше играет на скрипке. Вы должны понимать, что ваш ребенок уникален и неповторим, и развивать его в соответствии с тем набором индивидуальных особенностей, которые даны ему природой", - настаивает специалист.
Еще один важный элемент - правильные сказки, продолжает он:

"В сказках, былинах, легендах есть большой опыт. Это матрица поведения. Мы читаем сказки не просто, чтобы развлечь детей, а чтобы вложить некие архетипические поведенческие стратегии. Там конечно представлены все варианты: стучаться в дверь, если она закрыта или нет. Когда это делать нужно, а когда не нужно. И ребенок с самого раннего возраста понимает, что такое хорошо и что такое плохо, примерят ситуацию на себя".

Особенно ценно, если сказки с ребенком читают родители или бабушки и дедушки. Так малыш принимает от близких важные основополагающие модели поведения, выбирает с помощью близких старших людей самые правильные и приемлемые для него. А вот слишком динамичные мультики с "пустыми" сюжетами психиатр не рекомендует: они негативно отражаются на психике ребенка.
Ранее психолог Макс Бартон назвал ошибки родителей в воспитании мальчиков и девочек. Требовать от детей беспрекословного послушания не стоит, но если ребенок переходит границы дозволенного, с ним нужно беседовать. Если речь идет о мальчике, обязательно разговаривать с ним должен отец, дедушка, старший брат или другой наставник. С девочками все наоборот. В этом случае беседовать и разъяснять - задача мамы.
Радио "Спутник в Крыму"Психология
 
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