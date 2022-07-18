https://crimea.ria.ru/20220718/psikholog-nazval-oshibki-roditeley-v-vospitanii-malchikov-i-devochek-1123887822.html

Психолог назвал ошибки родителей в воспитании мальчиков и девочек

Психолог назвал ошибки родителей в воспитании мальчиков и девочек - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Психолог назвал ошибки родителей в воспитании мальчиков и девочек

Детские годы закладывают фундамент мировосприятия человека, а значит, воспитательные процессы должны быть выстроены так, чтобы не поломать детям дальнейшую... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T21:14

2022-07-18T21:14

2022-07-18T21:14

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Детские годы закладывают фундамент мировосприятия человека, а значит, воспитательные процессы должны быть выстроены так, чтобы не поломать детям дальнейшую жизнь, настаивает психолог Макс Бартон.По словам Бартона, требовать от детей беспрекословного послушания не стоит, но если ребенок переходит границы дозволенного, с ним нужно беседовать. Если речь идет о мальчике, обязательно разговаривать с ним должен отец, дедушка, старший брат или другой наставник. Мать в данном случае может сделать замечание, но главную воспитательно-разъяснительную часть должен проводить мужчина:С девочками все наоборот. В этом случае беседовать и разъяснять - задача мамы, со стороны отца должны звучать только добрые советы, чувствоваться поддержка и любовь. Если же отец наказывает дочь, во взрослой жизни она будет подсознательно выбирать абъюзеров.Ранее психолог Яна Лейкина рассказала, с какого возраста можно приучать ребенка к самостоятельности: начинать можно с младшего школьного возраста, считает специалист.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество