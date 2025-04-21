https://crimea.ria.ru/20250421/na-ay-petri-ostanovili-kanatnuyu-dorogu-1145847930.html

На Ай-Петри остановили канатную дорогу

На Ай-Петри остановили канатную дорогу - РИА Новости Крым, 21.04.2025

На Ай-Петри остановили канатную дорогу

Работа канатной дороги на горное плато Ай-Петри приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале горного тематического парка. РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T15:50

2025-04-21T15:50

2025-04-21T15:50

ай-петри

канатная дорога на ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Работа канатной дороги на горное плато Ай-Петри приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале горного тематического парка.В туристическом центра уточнили, что наивысшим приоритетом остается безопасность пассажиров и принесли извинения за временные неудобства.С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу после зимнего перерва. 20 числа на плато провели праздничное открытие сезона.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 причин приехать в Крым на майские праздникиПочти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в ЯлтеГде в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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