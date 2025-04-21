https://crimea.ria.ru/20250421/na-ay-petri-ostanovili-kanatnuyu-dorogu-1145847930.html
На Ай-Петри остановили канатную дорогу
На Ай-Петри остановили канатную дорогу - РИА Новости Крым, 21.04.2025
На Ай-Петри остановили канатную дорогу
Работа канатной дороги на горное плато Ай-Петри приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале горного тематического парка. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T15:50
2025-04-21T15:50
2025-04-21T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Работа канатной дороги на горное плато Ай-Петри приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале горного тематического парка.В туристическом центра уточнили, что наивысшим приоритетом остается безопасность пассажиров и принесли извинения за временные неудобства.С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу после зимнего перерва. 20 числа на плато провели праздничное открытие сезона.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 причин приехать в Крым на майские праздникиПочти 300 тысяч человек с начала года отдохнули в ЯлтеГде в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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На Ай-Петри остановили канатную дорогу
Работу канатной дороги на Ай-Петри остановили из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Работа канатной дороги на горное плато Ай-Петри приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале горного тематического парка.
"В связи с ухудшением погодных условий мы временно приостанавливаем работу канатной дороги", – сказано в сообщении.
В туристическом центра уточнили, что наивысшим приоритетом остается безопасность пассажиров и принесли извинения за временные неудобства.
С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновила работу
после зимнего перерва. 20 числа
на плато провели праздничное открытие сезона.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.
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