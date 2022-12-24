https://crimea.ria.ru/20221224/kak-rabotaet-novogodnyaya-pochta-iz-kryma-dlya-boytsov-svo-1126091808.html

Как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО

Как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО

Работа новогодней почты в самом разгаре, посылки для российских бойцов в зоне СВО отправляют через Крым ежедневно – шлют не только со всей России, но и из... РИА Новости Крым, 24.12.2022

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Наталья Кудрявцева, волонтер, автор ТГ-канала, жена офицера СВО Наталья Кудрявцева, волонтер, автор ТГ-канала, жена офицера СВО audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Работа новогодней почты в самом разгаре, посылки для российских бойцов в зоне СВО отправляют через Крым ежедневно – шлют не только со всей России, но и из Белоруссии, и даже из Европы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала организатор праздничной акции, супруга участника специальной военной операции и волонтер Наталья Кудрявцева.Акцию "Новогодняя почта" она объявила еще в ноябре, понимая, что под Новый год "будет ажиотаж и на почте, и в транспортных компаниях". Клич дала в соцсетях и различных мессенджерах. Говорит, все посылки, которые были отправлены ранее, пришли без проблем."Но некоторые еще в пути. Каждый день приходят посылки. Утро у меня начинается с почты", – рассказала Наталья.Большинство людей подходят к задаче творчески, говорит она: не просто покупают что-то в подарок и отправляют, а делают своими руками и упаковывают в новогодние обертки, подписывают открытки и прилагают их к сувенирам.Праздничные посылки для бойцов шлют Наталье в Крым со всей России, из самых дальних уголков страны, говорит она. А еще из Белоруссии и даже стран Европы. "Я была приятно удивлена, когда стала получать посылки не только из Крыма, а со всей территории Российской Федерации и даже из наших дружественных стран – приехала посылка из Белоруссии. И даже <...> мы ждем из Германии и Болгарии", – рассказала волонтер.Поучаствовать в акции может любой, говорит Наталья. По ее словам, среди самых популярных просьб от бойцов в отношении подарков: теплые зимние непромокаемые перчатки, самонадувающиеся или туристические коврики, налобные фонарики, аккумуляторные батарейки, ну и конечно, сладости, чай и кофе. Не отправляют скоропортящиеся продукты, легко бьющиеся хрупкие подарки, массивные вещи и деньги. В остальном – инициатива приветствуется.Читайте также на РИА Новости Крым:Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВОАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую

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