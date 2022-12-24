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Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками

Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками

В Севастополе Дед Мороз был обнаружен в одном из отдаленных от центра районов – он прибыл поздравить пациентов детской городской больницы с наступающим Новым... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T12:58

2022-12-24T12:58

2022-12-24T12:58

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе Дед Мороз был обнаружен в одном из отдаленных от центра районов – он прибыл поздравить пациентов детской городской больницы с наступающим Новым годом, поднявшись к окнам многоэтажного здания на пожарной автолестнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.К окнам юных пациентов Дед Мороз поднялся в сопровождении сотрудника МЧС России.Необычные гости поздравили ребят с наступающим Новым годом, передав им сладкие подарки, пожелав поскорее поправляться.Идею принести пациентам больницы немного сказки в преддверии праздника чудес воплотили сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей и при содействии департамента здравоохранения города.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным Как создать недорогой новогодний образ Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога

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