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Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками
Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками
В Севастополе Дед Мороз был обнаружен в одном из отдаленных от центра районов – он прибыл поздравить пациентов детской городской больницы с наступающим Новым... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T12:58
2022-12-24T12:58
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе Дед Мороз был обнаружен в одном из отдаленных от центра районов – он прибыл поздравить пациентов детской городской больницы с наступающим Новым годом, поднявшись к окнам многоэтажного здания на пожарной автолестнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.К окнам юных пациентов Дед Мороз поднялся в сопровождении сотрудника МЧС России.Необычные гости поздравили ребят с наступающим Новым годом, передав им сладкие подарки, пожелав поскорее поправляться.Идею принести пациентам больницы немного сказки в преддверии праздника чудес воплотили сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей и при содействии департамента здравоохранения города.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным Как создать недорогой новогодний образ Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками

В Севастополе Дед Мороз с пожарной лестницы МЧС поздравил пациентов детской больницы

12:58 24.12.2022
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе Дед Мороз с пожарной лестницы МЧС поздравил пациентов детской больницы
В Севастополе Дед Мороз с пожарной лестницы МЧС поздравил пациентов детской больницы
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе Дед Мороз был обнаружен в одном из отдаленных от центра районов – он прибыл поздравить пациентов детской городской больницы с наступающим Новым годом, поднявшись к окнам многоэтажного здания на пожарной автолестнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
К окнам юных пациентов Дед Мороз поднялся в сопровождении сотрудника МЧС России.
"Детвора с восторгом приветствовала "новогодний десант", – рассказали в ведомстве.
Необычные гости поздравили ребят с наступающим Новым годом, передав им сладкие подарки, пожелав поскорее поправляться.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюДед Мороз в Севастополе поднялся к пациентам детской больницы на пожарной лестнице
Дед Мороз в Севастополе поднялся к пациентам детской больницы на пожарной лестнице
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Дед Мороз в Севастополе поднялся к пациентам детской больницы на пожарной лестнице
Идею принести пациентам больницы немного сказки в преддверии праздника чудес воплотили сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю совместно с региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей и при содействии департамента здравоохранения города.
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