https://crimea.ria.ru/20221222/mozhno-i-bez-elki-kak-sozdavat-novogodnee-nastroenie---sovet-psikhologa-1126075942.html

Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога

Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога

Если приближение Нового года раздражает, а необходимость соблюдать традиционные новогодние правила приводит в уныние, нужно отвлечься от привычного плана и... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T21:45

2022-12-22T21:45

2022-12-22T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Если приближение Нового года раздражает, а необходимость соблюдать традиционные новогодние правила приводит в уныние, нужно отвлечься от привычного плана и заняться тем, что приносит удовольствие. Такой совет дала психолог Наталья Наумова.Приятные дела"Нам важно для начала спросить у себя, что конкретно для нас значит новогоднее настроение. Дальше нужно понять, что для этого можно сделать", - цитирует психолога "Лента.ру".По мнению специалиста, для каждого конкретного человека приятные новогодние ассоциации могут быть связаны с чем-то особенным. Кто-то находит радость во встречах с друзьями, другие предпочитают увлекательную книгу, третьи - красивые или "вкусные" покупки. Любое занятие, которое по душе, настроит на позитивный лад и поможет "поймать" праздничное настроение, уверена Наумова.Если не помогаетВ ряде случаев нежелание отмечать Новый год связано с усталостью и потребностью в позитиве. Но бывают и другие причины, в том числе физиологические."Это могут быть эндокринные нарушения, может быть и психическое заболевание", - констатирует доктор.В таком случае сначала нужно провериться у эндокринолога. Если с гормонами все в порядке - пора разбираться в себе с помощью психолога или самостоятельно.Ранее психолог Екатерина Демурия для новогоднего настроения посоветовала разобраться в причинах плохого настроения и устранить их, а также сделать генеральную уборку и наполнить дом новогодними ароматами. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год не отменять: почему в тревожных ситуациях важны праздникиПоловина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый годВ Росстате рассчитали индекс оливье и селедки под шубой

https://crimea.ria.ru/20221211/pravila-raskhlamleniya-kak-navesti-poryadok-v-kvartire-k-novomu-godu-1125699716.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2023, общество, психология, совет эксперта, наталья наумова, здоровье