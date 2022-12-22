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Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога
Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога
Если приближение Нового года раздражает, а необходимость соблюдать традиционные новогодние правила приводит в уныние, нужно отвлечься от привычного плана и... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T21:45
2022-12-22T21:45
новый год 2023
общество
психология
совет эксперта
наталья наумова
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Если приближение Нового года раздражает, а необходимость соблюдать традиционные новогодние правила приводит в уныние, нужно отвлечься от привычного плана и заняться тем, что приносит удовольствие. Такой совет дала психолог Наталья Наумова.Приятные дела"Нам важно для начала спросить у себя, что конкретно для нас значит новогоднее настроение. Дальше нужно понять, что для этого можно сделать", - цитирует психолога "Лента.ру".По мнению специалиста, для каждого конкретного человека приятные новогодние ассоциации могут быть связаны с чем-то особенным. Кто-то находит радость во встречах с друзьями, другие предпочитают увлекательную книгу, третьи - красивые или "вкусные" покупки. Любое занятие, которое по душе, настроит на позитивный лад и поможет "поймать" праздничное настроение, уверена Наумова.Если не помогаетВ ряде случаев нежелание отмечать Новый год связано с усталостью и потребностью в позитиве. Но бывают и другие причины, в том числе физиологические."Это могут быть эндокринные нарушения, может быть и психическое заболевание", - констатирует доктор.В таком случае сначала нужно провериться у эндокринолога. Если с гормонами все в порядке - пора разбираться в себе с помощью психолога или самостоятельно.Ранее психолог Екатерина Демурия для новогоднего настроения посоветовала разобраться в причинах плохого настроения и устранить их, а также сделать генеральную уборку и наполнить дом новогодними ароматами. Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год не отменять: почему в тревожных ситуациях важны праздникиПоловина за сюрприз: чего хотят крымчане на Новый годВ Росстате рассчитали индекс оливье и селедки под шубой
https://crimea.ria.ru/20221211/pravila-raskhlamleniya-kak-navesti-poryadok-v-kvartire-k-novomu-godu-1125699716.html
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новый год 2023, общество, психология, совет эксперта, наталья наумова, здоровье
Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога

Психолог Наумова рассказала, как создавать новогоднее настроение

21:45 22.12.2022
 
© Фото: pixabay.comОбъятия
Объятия
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Если приближение Нового года раздражает, а необходимость соблюдать традиционные новогодние правила приводит в уныние, нужно отвлечься от привычного плана и заняться тем, что приносит удовольствие. Такой совет дала психолог Наталья Наумова.

Приятные дела

"Нам важно для начала спросить у себя, что конкретно для нас значит новогоднее настроение. Дальше нужно понять, что для этого можно сделать", - цитирует психолога "Лента.ру".
По мнению специалиста, для каждого конкретного человека приятные новогодние ассоциации могут быть связаны с чем-то особенным. Кто-то находит радость во встречах с друзьями, другие предпочитают увлекательную книгу, третьи - красивые или "вкусные" покупки. Любое занятие, которое по душе, настроит на позитивный лад и поможет "поймать" праздничное настроение, уверена Наумова.
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Если не помогает

В ряде случаев нежелание отмечать Новый год связано с усталостью и потребностью в позитиве. Но бывают и другие причины, в том числе физиологические.
"Это могут быть эндокринные нарушения, может быть и психическое заболевание", - констатирует доктор.
В таком случае сначала нужно провериться у эндокринолога. Если с гормонами все в порядке - пора разбираться в себе с помощью психолога или самостоятельно.
"В таком случае мы советуем составить список качеств, которые раздражают в других людях, и поискать эти качества в себе — именно они и препятствуют получению удовольствия от совместно празднования с другими людьми", - пояснила Наумова.
Ранее психолог Екатерина Демурия для новогоднего настроения посоветовала разобраться в причинах плохого настроения и устранить их, а также сделать генеральную уборку и наполнить дом новогодними ароматами.
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Новый год 2023ОбществоПсихологияСовет экспертаНаталья НаумоваЗдоровье
 
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22:14Главные события и заявления дня: 22 декабря
21:45Можно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога
21:33Главные новости Крыма: 22 декабря
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