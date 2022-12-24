https://crimea.ria.ru/20221224/kakie-podarki-pod-elku-gotovyat-krymchane-svoim-rodnym-1126105691.html
Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным
Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным
В Новый год уже сложилась традиция – дарить подарки родным, близким, друзьям, коллегам. При выборе внимательные люди ориентируются на интересы и предпочтения... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T09:54
2022-12-24T09:54
2022-12-24T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Новый год уже сложилась традиция – дарить подарки родным, близким, друзьям, коллегам. При выборе внимательные люди ориентируются на интересы и предпочтения конкретного человека.Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, например, сообщает, что россияне хотели бы "найти под елочкой" деньги, отпуск и недвижимость. Конкретно в Крыму каждый второй мечтает просто получить сюрприз от родных, таких почти половина - 49%. При этом, большинство будет ждать, что же приготовит близкий человек, и лишь немногие намекают на свои конкретные пожелания.Но всех объединяет одно – стремление оказать внимание в такой важный и теплый праздник, принести радость не только себе, но и людям, с которыми прошли этот год рука об руку.Что крымчане подарили бы своим родным и близким и какие советы дали окружающим при выборе подарка, узнал корреспондент РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опросКак экономить на покупках и подарках к Новому году – экспертыПравила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году
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Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным
Что подарят крымчане своим родным и близким - опрос РИА Новости Крым
2022-12-24T09:54
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PT3M29S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, общество, опрос, видео, новый год 2023
Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным
Что подарят крымчане своим родным и близким - опрос РИА Новости Крым