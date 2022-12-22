https://crimea.ria.ru/20221222/top-5-naibolee-populyarnykh-podarkov-na-novyy-god--opros-1126084180.html

Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос

Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос

Наиболее популярными подарками к Новому году россияне назвали сладости, деликатесы, спиртные напитки, духи и косметику, а также бижутерию, сувениры, игрушки и... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T20:02

2022-12-22T20:02

2022-12-22T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Наиболее популярными подарками к Новому году россияне назвали сладости, деликатесы, спиртные напитки, духи и косметику, а также бижутерию, сувениры, игрушки и деньги. К такому выводу по результатам проведенного опроса пришли сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Сообщается, что на протяжении последних 17 лет лидерство в рейтинге остается неизменным. Вкусным подаркам отдают предпочтение 30% женщин и 20% мужчин, парфюм и косметику предпочитают дарить 23% представительниц прекрасного пола, представители сильного преподносят их в 13% случаев. Женщины также чаще дарят игрушки – 22%, мужчины – 14%.По мнению специалистов, такой перечень сформировался в связи с тем, что новогодние презенты чаще покупают женщины. Съедобные подарки предпочитают дарить люди старше 35 лет – 27-28%. Любопытно, что молодежь до 24 лет (22%) и люди старше 60 лет (23%) сообщили, что предпочитают дарить деньги, 35-44-летние считают наиболее удачным подарком парфюмерию и косметику (26%). Молодежь до 24 лет также чаще дарит бытовые приборы 21% против 11% для более возрастных групп.И вот самым желанным подарком, которые хотели бы получить россияне в этом году, названо внимание близких людей. Такой ответ дали 10% респондентов. Еще 9% сообщили, что хотели бы получить деньги. В тройку лидеров с 8% вошли также билеты на концерт, в театр и ужин в ресторане. А вот 19% признались, что не хотели бы никакого подарка.Читайте также:Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздникаИмбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВОБезопасная елка: в МЧС перечислили правила

https://crimea.ria.ru/20221219/kak-ekonomit-na-pokupkakh-i-podarkakh-k-novomu-godu--eksperty-1125980169.html

https://crimea.ria.ru/20221217/rossiyane-nazvali-samye-zhelannye-podarki-na-novyy-god-1125870307.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, опрос, новый год 2023, вциом