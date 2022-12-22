Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос
Опрос показал, что россияне будут дарить в подарок на Новый год
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Наиболее популярными подарками к Новому году россияне назвали сладости, деликатесы, спиртные напитки, духи и косметику, а также бижутерию, сувениры, игрушки и деньги. К такому выводу по результатам проведенного опроса пришли сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Сообщается, что на протяжении последних 17 лет лидерство в рейтинге остается неизменным. Вкусным подаркам отдают предпочтение 30% женщин и 20% мужчин, парфюм и косметику предпочитают дарить 23% представительниц прекрасного пола, представители сильного преподносят их в 13% случаев. Женщины также чаще дарят игрушки – 22%, мужчины – 14%.
"Топ-5 наиболее популярных подарков в этом году составили: конфеты, спиртные напитки, деликатесы – 25%, парфюмерия, косметика и бижутерия – 19%, сувениры – 19%, игрушки – 18% и деньги – 15%", – говорится в результатах исследования.
По мнению специалистов, такой перечень сформировался в связи с тем, что новогодние презенты чаще покупают женщины. Съедобные подарки предпочитают дарить люди старше 35 лет – 27-28%. Любопытно, что молодежь до 24 лет (22%) и люди старше 60 лет (23%) сообщили, что предпочитают дарить деньги, 35-44-летние считают наиболее удачным подарком парфюмерию и косметику (26%). Молодежь до 24 лет также чаще дарит бытовые приборы 21% против 11% для более возрастных групп.
17 декабря, 19:57Новый год 2023Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
И вот самым желанным подарком, которые хотели бы получить россияне в этом году, названо внимание близких людей. Такой ответ дали 10% респондентов. Еще 9% сообщили, что хотели бы получить деньги. В тройку лидеров с 8% вошли также билеты на концерт, в театр и ужин в ресторане. А вот 19% признались, что не хотели бы никакого подарка.
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