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Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос
Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос
Наиболее популярными подарками к Новому году россияне назвали сладости, деликатесы, спиртные напитки, духи и косметику, а также бижутерию, сувениры, игрушки и... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T20:02
2022-12-22T20:02
общество
опрос
новый год 2023
вциом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Наиболее популярными подарками к Новому году россияне назвали сладости, деликатесы, спиртные напитки, духи и косметику, а также бижутерию, сувениры, игрушки и деньги. К такому выводу по результатам проведенного опроса пришли сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Сообщается, что на протяжении последних 17 лет лидерство в рейтинге остается неизменным. Вкусным подаркам отдают предпочтение 30% женщин и 20% мужчин, парфюм и косметику предпочитают дарить 23% представительниц прекрасного пола, представители сильного преподносят их в 13% случаев. Женщины также чаще дарят игрушки – 22%, мужчины – 14%.По мнению специалистов, такой перечень сформировался в связи с тем, что новогодние презенты чаще покупают женщины. Съедобные подарки предпочитают дарить люди старше 35 лет – 27-28%. Любопытно, что молодежь до 24 лет (22%) и люди старше 60 лет (23%) сообщили, что предпочитают дарить деньги, 35-44-летние считают наиболее удачным подарком парфюмерию и косметику (26%). Молодежь до 24 лет также чаще дарит бытовые приборы 21% против 11% для более возрастных групп.И вот самым желанным подарком, которые хотели бы получить россияне в этом году, названо внимание близких людей. Такой ответ дали 10% респондентов. Еще 9% сообщили, что хотели бы получить деньги. В тройку лидеров с 8% вошли также билеты на концерт, в театр и ужин в ресторане. А вот 19% признались, что не хотели бы никакого подарка.Читайте также:Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздникаИмбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВОБезопасная елка: в МЧС перечислили правила
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общество, опрос, новый год 2023, вциом
Топ-5 наиболее популярных подарков на Новый год – опрос

Опрос показал, что россияне будут дарить в подарок на Новый год

20:02 22.12.2022
 
© myshun-3519973/pixabayНовый год
Новый год
© myshun-3519973/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Наиболее популярными подарками к Новому году россияне назвали сладости, деликатесы, спиртные напитки, духи и косметику, а также бижутерию, сувениры, игрушки и деньги. К такому выводу по результатам проведенного опроса пришли сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Сообщается, что на протяжении последних 17 лет лидерство в рейтинге остается неизменным. Вкусным подаркам отдают предпочтение 30% женщин и 20% мужчин, парфюм и косметику предпочитают дарить 23% представительниц прекрасного пола, представители сильного преподносят их в 13% случаев. Женщины также чаще дарят игрушки – 22%, мужчины – 14%.
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19 декабря, 12:47Новый год 2023
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"Топ-5 наиболее популярных подарков в этом году составили: конфеты, спиртные напитки, деликатесы – 25%, парфюмерия, косметика и бижутерия – 19%, сувениры – 19%, игрушки – 18% и деньги – 15%", – говорится в результатах исследования.
По мнению специалистов, такой перечень сформировался в связи с тем, что новогодние презенты чаще покупают женщины. Съедобные подарки предпочитают дарить люди старше 35 лет – 27-28%. Любопытно, что молодежь до 24 лет (22%) и люди старше 60 лет (23%) сообщили, что предпочитают дарить деньги, 35-44-летние считают наиболее удачным подарком парфюмерию и косметику (26%). Молодежь до 24 лет также чаще дарит бытовые приборы 21% против 11% для более возрастных групп.
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Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
И вот самым желанным подарком, которые хотели бы получить россияне в этом году, названо внимание близких людей. Такой ответ дали 10% респондентов. Еще 9% сообщили, что хотели бы получить деньги. В тройку лидеров с 8% вошли также билеты на концерт, в театр и ужин в ресторане. А вот 19% признались, что не хотели бы никакого подарка.
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