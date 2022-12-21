https://crimea.ria.ru/20221221/bezopasnaya-elka-v-mchs-perechislili-pravila-1126019308.html

Безопасная елка: в МЧС перечислили правила

Безопасная елка: в МЧС перечислили правила - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Безопасная елка: в МЧС перечислили правила

Создавая новогоднюю атмосферу в доме, важно придерживаться простых правил пожарной безопасности, настаивают в МЧС. Как уберечь себя и близких от неприятностей в РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T07:33

2022-12-21T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Создавая новогоднюю атмосферу в доме, важно придерживаться простых правил пожарной безопасности, настаивают в МЧС. Как уберечь себя и близких от неприятностей в праздники, напомнили в МЧС Крыма. крымские спасатели.Прежде всего елку надо установить на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. "Ставить ее нужно на расстоянии метра от электрообогревательных и отопительных приборов. Также не следует размещать ель возле выходов и в проходах", – говорят спасатели.В ведомстве категорически не советуют использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся игрушки, свечи, бенгальские огни, а также обкладывать подставку и украшать ветки ватой, не пропитанной огнезащитным составом. Взрослым настоятельно рекомендуют внимательно следить за детьми и прятать подальше спички, зажигалки и пиротехнические изделия."Помните, что применение бенгальских огней, свечей, хлопушек в закрытом помещении может привести к серьезным проблемам. Постарайтесь обойтись без "огненных шоу" у новогодней елки", – призвали в МЧС.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Как вернуть новогоднюю елку обратно в магазин — совет экспертаСосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарахГде в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены

https://crimea.ria.ru/20221216/vrach-nazvala-zapreschennuyu-odezhdu-v-novogodnyuyu-noch-1125924842.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2023, безопасность, совет эксперта, общество, мчс крыма, новости крыма, крым