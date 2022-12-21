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Безопасная елка: в МЧС перечислили правила - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Безопасная елка: в МЧС перечислили правила
Безопасная елка: в МЧС перечислили правила - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Безопасная елка: в МЧС перечислили правила
Создавая новогоднюю атмосферу в доме, важно придерживаться простых правил пожарной безопасности, настаивают в МЧС. Как уберечь себя и близких от неприятностей в РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Создавая новогоднюю атмосферу в доме, важно придерживаться простых правил пожарной безопасности, настаивают в МЧС. Как уберечь себя и близких от неприятностей в праздники, напомнили в МЧС Крыма. крымские спасатели.Прежде всего елку надо установить на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. "Ставить ее нужно на расстоянии метра от электрообогревательных и отопительных приборов. Также не следует размещать ель возле выходов и в проходах", – говорят спасатели.В ведомстве категорически не советуют использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся игрушки, свечи, бенгальские огни, а также обкладывать подставку и украшать ветки ватой, не пропитанной огнезащитным составом. Взрослым настоятельно рекомендуют внимательно следить за детьми и прятать подальше спички, зажигалки и пиротехнические изделия."Помните, что применение бенгальских огней, свечей, хлопушек в закрытом помещении может привести к серьезным проблемам. Постарайтесь обойтись без "огненных шоу" у новогодней елки", – призвали в МЧС.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Как вернуть новогоднюю елку обратно в магазин — совет экспертаСосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарахГде в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и цены
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РИА Новости Крым
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новый год 2023, безопасность, совет эксперта, общество, мчс крыма, новости крыма, крым
Безопасная елка: в МЧС перечислили правила

В МЧС Крыма перечислили правила пожарной безопасности при установке новогодней елки

07:33 21.12.2022
 
© myshun-3519973/pixabayНовый год
Новый год
© myshun-3519973/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Создавая новогоднюю атмосферу в доме, важно придерживаться простых правил пожарной безопасности, настаивают в МЧС. Как уберечь себя и близких от неприятностей в праздники, напомнили в МЧС Крыма. крымские спасатели.
Прежде всего елку надо установить на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
"Ставить ее нужно на расстоянии метра от электрообогревательных и отопительных приборов. Также не следует размещать ель возле выходов и в проходах", – говорят спасатели.
Гирлянды нежелательно включать в удлинитель с несколькими работающими электроприборами, дающими большую нагрузку на сеть: обогреватели, пылесосы, электроплиты, микроволновки. Лампочки в них не должны быть мощнее 25 Вт. Также важно обязательно выключать новогоднюю светотехнику, уходя из дома.
В ведомстве категорически не советуют использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся игрушки, свечи, бенгальские огни, а также обкладывать подставку и украшать ветки ватой, не пропитанной огнезащитным составом.
Взрослым настоятельно рекомендуют внимательно следить за детьми и прятать подальше спички, зажигалки и пиротехнические изделия.
"Помните, что применение бенгальских огней, свечей, хлопушек в закрытом помещении может привести к серьезным проблемам. Постарайтесь обойтись без "огненных шоу" у новогодней елки", – призвали в МЧС.
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