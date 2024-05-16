https://crimea.ria.ru/20240516/voennogo-attashe-britanii-v-rossii-obyavili-personoy-non-grata-1137341878.html

Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата

Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата

МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве и предписал ему в недельный срок покинуть территорию РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T18:16

2024-05-16T18:16

2024-05-16T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве и предписал ему в недельный срок покинуть территорию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.По данным ведомства, представителя посольства Соединенного Королевства в Москве в четверг вызвали в МИД России. Ведомство заявило дипломату "решительный протест в связи с принятым 8 мая британскими властями недружественным и безосновательным решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне".В российском дипломатическом ведомстве расценили данный шаг "как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям".Британскому дипломату надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации.В МИД РФ добавили, что этой мерой реакция Москвы на решение Лондона от 8 мая не исчерпывается. Российская сторона проинформирует инициаторов эскалации о дальнейших ответных шагах, пообещали в ведомстве.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 мая сообщила, что власти Великобритании объявили о высылке атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Лондоне и снятии дипломатического статуса с ряда принадлежащих России объектов недвижимости под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы.Захарова отметила, что британская сторона при этом не предъявила какие-либо документы или конкретные факты, доказывающие вину России, и заверила, что действия Лондона получат "неизбежный соразмерный ответ".

https://crimea.ria.ru/20240508/moskva-dast-adekvatnyy-otvet-na-reshenie-londona-o-vysylke-voennogo-attashe-1137129235.html

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великобритания, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия