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Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата
Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата
МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве и предписал ему в недельный срок покинуть территорию РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T18:16
2024-05-16T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве и предписал ему в недельный срок покинуть территорию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.По данным ведомства, представителя посольства Соединенного Королевства в Москве в четверг вызвали в МИД России. Ведомство заявило дипломату "решительный протест в связи с принятым 8 мая британскими властями недружественным и безосновательным решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне".В российском дипломатическом ведомстве расценили данный шаг "как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям".Британскому дипломату надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации.В МИД РФ добавили, что этой мерой реакция Москвы на решение Лондона от 8 мая не исчерпывается. Российская сторона проинформирует инициаторов эскалации о дальнейших ответных шагах, пообещали в ведомстве.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 мая сообщила, что власти Великобритании объявили о высылке атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Лондоне и снятии дипломатического статуса с ряда принадлежащих России объектов недвижимости под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы.Захарова отметила, что британская сторона при этом не предъявила какие-либо документы или конкретные факты, доказывающие вину России, и заверила, что действия Лондона получат "неизбежный соразмерный ответ".
https://crimea.ria.ru/20240508/moskva-dast-adekvatnyy-otvet-na-reshenie-londona-o-vysylke-voennogo-attashe-1137129235.html
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великобритания, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия
Военного атташе Британии в России объявили персоной нон грата

МИД России объявил военного атташе при британском посольстве персоной нон грата

18:16 16.05.2024
 
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Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве и предписал ему в недельный срок покинуть территорию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
По данным ведомства, представителя посольства Соединенного Королевства в Москве в четверг вызвали в МИД России. Ведомство заявило дипломату "решительный протест в связи с принятым 8 мая британскими властями недружественным и безосновательным решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне".
В российском дипломатическом ведомстве расценили данный шаг "как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям".

"Британский дипломат был проинформирован о том, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявляется "persona non grata", - говорится в заявлении.

Британскому дипломату надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации.
В МИД РФ добавили, что этой мерой реакция Москвы на решение Лондона от 8 мая не исчерпывается. Российская сторона проинформирует инициаторов эскалации о дальнейших ответных шагах, пообещали в ведомстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 мая сообщила, что власти Великобритании объявили о высылке атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Лондоне и снятии дипломатического статуса с ряда принадлежащих России объектов недвижимости под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы.
Захарова отметила, что британская сторона при этом не предъявила какие-либо документы или конкретные факты, доказывающие вину России, и заверила, что действия Лондона получат "неизбежный соразмерный ответ".
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 16:12
Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе
 
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