https://crimea.ria.ru/20240516/chto-demonstriruet-miru-kitay-v-otnoshenii-rossii--mnenie-1137341363.html

Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение

Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнение

Отношение Китая к России является квинтэссенцией доброжелательной позиции всего глобального Юга к нашей стране, бросившей вызов коллективному Западу, однако об... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T20:05

2024-05-16T20:05

2024-05-16T20:05

радио "спутник в крыму"

китай

россия

мнения

андрей никифоров

политика

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европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Отношение Китая к России является квинтэссенцией доброжелательной позиции всего глобального Юга к нашей стране, бросившей вызов коллективному Западу, однако об этом не заявляют громко. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По его словам, партнерство с Китаем для России, безусловно, является важным, поскольку КНР для РФ – "это самый широкий выход на мировой рынок", куда Запад изо всех сил пытается перекрыть путь нашей стране."Китай – это самый широкий коридор. Поэтому, конечно, эти отношения носят стратегический характер", – отметил Никифоров.Это хорошо понимают США и их партнеры в Европе, которые желают добиться экономического увядания России с тех самых пор, как распался Советский Союз, делавший ставку на самодостаточность и независимость от мирового рынка.И хотя становиться с Россией в один строй в роли союзников пока спешат не многие по ряду причин, преимущественно экономических, "доброжелательная позиция к нашей стране, которая бросила вызов коллективному Западу, присутствует", добавил Никифоров."И вот китайская позиция является квинтэссенцией этой самой позиции глобального Юга", – полагает политолог.И хотя Китай преследует прежде всего свои национальные интересы, строя отношения с Россией, между нашими странами уже существуют "определенные формулы" для дальнейшего развития партнерства, отметил Никифоров. Кроме того, "есть дружеские отношения Си Цзиньпина и Владимира Владимировича" Путина"."Это известно и, конечно, очень важно", – заключил эксперт.Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг, 16 мая, прибыл в Пекин с государственным визитом. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провели совместную пресс-конференцию по итогам состоявшихся переговоров. Оба лидера отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин и Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства Крым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, мнения, андрей никифоров, политика, в мире, новости, сша, европа