https://crimea.ria.ru/20240516/o-chem-govorili-putin-i-si-tszinpin-na-sovmestnoy-press-konferentsii-1137324651.html

О чем говорили Путин и Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции

О чем говорили Путин и Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции - РИА Новости Крым, 16.05.2024

О чем говорили Путин и Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провели совместную пресс-конференцию по итогам состоявшихся переговоров. Оба лидера... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T11:44

2024-05-16T11:44

2024-05-16T11:44

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

россия

политика

в мире

экономика

визит путина в китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине провели совместную пресс-конференцию по итогам состоявшихся переговоров. Оба лидера отметили укрепление взаимоотношений между двумя странами, развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также общие взгляды на формирование нового справедливого миропорядка.Символизм, но не толькоВладимир Путин объяснил, почему свой первый визит после переизбрания на пост главы государства он совершил именно в Китай. По его словам, высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что Си Цзиньпин посетил РФ с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы председателя КНР в марте прошлого года. И логично, что свой первый зарубежный визит после вступления в должность президента Путин совершил именно в Китай.Российский лидер отметил, что "в этом есть определенный символизм, но не только". Рост товарооборота между странамиТоварооборот продукции агропромышленного комплекса между РФ и КНР в 2023 году вырос на 40% и достиг 9,7 млрд долларов, сообщил Путин. Он особо отметил рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок - более чем в полтора раза, до 7,6 млрд долларов. В целом двусторонний оборот сельхозпродукцией увеличился на 40%, до 9,7 млрд долларов."Есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее", - добавил российский лидер.Экономическая интеграцияПутин также рассказал, что Москва и Пекин настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь" с прицелом на формирование в перспективе Большого Евразийского партнерства. Российский президент отметил, что РФ и КНР поддерживают международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов и с этих позиций Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС и ШОС.Путин добавил, что РФ приветствует активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники.Расчеты в нацвалютахПо словам Владимира Путина, стороны договорились укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов.Он подчеркнул, что доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90% и продолжает расти. Российский лидер добавил, что РФ и КНР активно развивают инвестиционное сотрудничество, растет совокупный объем встречных капиталовложений, а по линии профильной межправительственной комиссии реализуются или готовятся к реализации более 80 приоритетных проектов на сумму около 200 млрд рублей.Президент РФ заверил, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках.Формирование нового миропорядкаНа переговорах лидеры обсудили также координацию стран на международной арене. Си Цзиньпин указал, что Китай и Россия "продвигают становление многополярного мира и процесс экономической глобализации". Он отметил, что Москва и Пекин твердо отстаивают моноцентричную международную систему, основанный на международном праве миропорядок, тесно координируют позиции на таких многосторонних площадках, как ООН, АТЭС и G20.Владимир Путин в свою очередь подчеркнул общую позицию РФ и КНР в отношении военно-политических союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Считаем необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно, создание таких альянсов", - подчеркнул российский президент.Урегулирование украинского конфликтаОбе стороны считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, позиция Китая по этому вопросу всегда была четкой и последовательной, заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что при урегулировании конфликта необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованные опасения всех сторон в области безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.Владимир Путин отметил, что Москва признательна китайским друзьям и коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. Он добавил, что обсудит с Си Цзиньпином весь комплекс внешнеполитической повестки дня, в том числе ситуацию вокруг украинского кризиса, на неформальной встрече сегодня вечером.

https://crimea.ria.ru/20240516/putin-i-si-tszinpin-podpisali-zayavlenie-ob-uglublenii-partnerstva-1137321785.html

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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, политика, в мире, экономика, визит путина в китай