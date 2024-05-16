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КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин
КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 16.05.2024
КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин
Политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем, позиция КНР в этом вопросе остается неизменной. Об этом заявил китайский лидер Си... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T11:05
2024-05-16T11:05
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
владимир путин (политик)
россия
новости
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем, позиция КНР в этом вопросе остается неизменной. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.Он также выразил надежду на скорейшее установление мира и стабильности на Европейском континенте.В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса."Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - отметил глава российского государства.Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. В целом они продлились порядка 2,5 часов. Позже планируется государственный прием от имени председателя КНР, торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, чаепитие и прогулка по парку, неформальный ужин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерстваОтношения России и Китая выдержали испытания – Си ЦзиньпинКрым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт
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си цзиньпин (председатель кнр), китай, владимир путин (политик), россия, новости, украина, политика
КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем

11:05 16.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем, позиция КНР в этом вопросе остается неизменной. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
"Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса", - цитирует председателя КНР РИА Новости.
Он также выразил надежду на скорейшее установление мира и стабильности на Европейском континенте.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса.
"Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - отметил глава российского государства.
Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. В целом они продлились порядка 2,5 часов. Позже планируется государственный прием от имени председателя КНР, торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, чаепитие и прогулка по парку, неформальный ужин.
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