https://crimea.ria.ru/20240516/knr-vystupaet-za-politicheskoe-uregulirovanie-po-ukraine---si-tszinpin-1137324259.html

КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин

КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин - РИА Новости Крым, 16.05.2024

КНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин

Политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем, позиция КНР в этом вопросе остается неизменной. Об этом заявил китайский лидер Си... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T11:05

2024-05-16T11:05

2024-05-16T11:05

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем, позиция КНР в этом вопросе остается неизменной. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.Он также выразил надежду на скорейшее установление мира и стабильности на Европейском континенте.В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса."Мы признательны китайским друзьям, коллегам, за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы", - отметил глава российского государства.Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Переговоры прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. В целом они продлились порядка 2,5 часов. Позже планируется государственный прием от имени председателя КНР, торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая, чаепитие и прогулка по парку, неформальный ужин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерстваОтношения России и Китая выдержали испытания – Си ЦзиньпинКрым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин (председатель кнр), китай, владимир путин (политик), россия, новости, украина, политика