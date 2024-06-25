https://crimea.ria.ru/20240625/glavnoe-za-den-25-iyunya-1138359361.html

Главное за день: 25 июня

Главное за день: 25 июня - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Главное за день: 25 июня

Специалисты Следственного комитета РФ обнаружили на месте крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту фрагменты американских ракет ПВО Patriot. В... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T23:15

2024-06-25T23:15

2024-06-25T23:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Специалисты Следственного комитета РФ обнаружили на месте крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту фрагменты американских ракет ПВО Patriot. В Краснодаре с третьего этажа паркинга рухнул автомобиль, в результате три человека погибли. В Великобритании освободили из тюрьмы Ассанжа, а досудебная палата МУС выдала ордера на "арест" Шойгу и Герасимова. В России отели освободят от уплаты НДС до 2030 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты PatriotНа месте крушения самолета с украинскими военнопленными в Белгородской области специалисты СК РФ обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", – отметила она.Машина рухнула с третьего этажа паркинга в Краснодаре – трое погибшихАвтомобиль рухнул с третьего этажа крытой парковки торгового центра "Галерея", сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю."Сегодня в 12:09 в Управление МВД России по городу Краснодару поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого автомобиль марки "BMW" упал на проезжую часть улицы Рашпилевская с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого", – сказано в сообщении.Находившиеся в салоне машины 37-летний водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончались на месте происшествия. По факту происшествия Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило дело об убийстве.Ассанж освобожден из тюрьмы в ВеликобританииОснователь Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и воссоединится со своей семьей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wikileaks.В организации уточнили, что Ассанж освобожден под залог решением суда в Лондоне после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет, уже проведенных в тюрьме Белмарш. Все это время он пытался опротестовать экстрадицию в США.Досудебная палата МУС выдала ордеры на "арест" Шойгу и ГерасимоваДосудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, говорится в заявлении на сайте суда."Двадцать четвертого июня досудебная плата II Международного уголовного суда... выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023", – цитирует РИА Новости сообщение суда.Отели освободят от оплаты НДС до 2030 годаНулевой налог на добавленную стоимость (НДС) сохранят для отелей в России до 2030 года. Об этом в ходе стратегической сессии по национальным проектам сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы договорились с Антоном Германовичем (Силуановым – ред.), чтобы продлить это до 2030 года... Прошу сегодня это формализовать", – сказал он, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.Нулевая ставка НДС для работающих гостиниц была введена 1 июля 2022 года и должна была действовать до 30 июня 2027 года.

https://crimea.ria.ru/20240625/iz-ukrainskogo-plena-vernuli-90-rossiyskikh-voennykh-1138361168.html

https://crimea.ria.ru/20240625/malorazmernyy-vozdushnyy-shar-unichtozhen-nad-rostovskoy-oblastyu-1138349885.html

https://crimea.ria.ru/20240625/shef-pentagona-provel-peregovory-s-ministrom-oborony-rf-belousovym-1138361409.html

https://crimea.ria.ru/20240625/v-kremle-otreagirovali-na-informatsiyu-o-sbitom-nad-chernym-morem-drone-ssha-1138343904.html

https://crimea.ria.ru/20240625/v-rossii-vernut-indeksatsiyu-pensiy-rabotayuschim-pensioneram-1138344552.html

краснодар

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