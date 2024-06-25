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На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot
На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot - РИА Новости Крым, 25.06.2024
На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot
Специалисты Следственного комитета России обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot на месте крушения самолета с украинскими... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T13:28
2024-06-25T13:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
происшествия
patriot (зенитный ракетный комплекс)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Специалисты Следственного комитета России обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot на месте крушения самолета с украинскими военнопленными в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В момент атаки, по ее информации, воздушное судно находилось в технически исправном состоянии.После анализа видео с камер наружного наблюдения установлено, что самолет был поражен первой ракетой на высоте около четырех тысяч метров. Вторая цели не достигла и самоликвидировалась. Ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, были зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки."Следствие располагает сведениями о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении вышеуказанные ракетные комплексы", - добавила официальный представитель СК.В рамках уголовного дела собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ. По информации Следкома, руководство ГУР и ВСУ достоверно знало о планируемом обмене, но отдало приказ об уничтожении самолета, который перевозил 65 граждан Украины.Работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности, продолжается.24 января над Белгородской областью был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли. После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области. В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершенаЭкипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертноСледком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, происшествия, patriot (зенитный ракетный комплекс), всу (вооруженные силы украины), новости
На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot

На месте крушения Ил-76 с пленными в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot

13:28 25.06.2024 (обновлено: 13:53 25.06.2024)
 
© СК РФОбломки ракеты MIM-104A комплекса Patriot США на месте крушения Ил-76
Обломки ракеты MIM-104A комплекса Patriot США на месте крушения Ил-76
© СК РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Специалисты Следственного комитета России обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot на месте крушения самолета с украинскими военнопленными в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В момент атаки, по ее информации, воздушное судно находилось в технически исправном состоянии.

"Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", - отметила она.

После анализа видео с камер наружного наблюдения установлено, что самолет был поражен первой ракетой на высоте около четырех тысяч метров. Вторая цели не достигла и самоликвидировалась. Ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, были зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки.
"Следствие располагает сведениями о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении вышеуказанные ракетные комплексы", - добавила официальный представитель СК.
В рамках уголовного дела собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ. По информации Следкома, руководство ГУР и ВСУ достоверно знало о планируемом обмене, но отдало приказ об уничтожении самолета, который перевозил 65 граждан Украины.
Работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности, продолжается.
24 января над Белгородской областью был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли. После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияPatriot (зенитный ракетный комплекс)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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