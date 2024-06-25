https://crimea.ria.ru/20240625/na-meste-krusheniya-samoleta-s-plennymi-vsu-nashli-oblomki-rakety-patriot-1138343468.html

На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot

На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot - РИА Новости Крым, 25.06.2024

На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot

Специалисты Следственного комитета России обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot на месте крушения самолета с украинскими... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T13:28

2024-06-25T13:28

2024-06-25T13:53

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

происшествия

patriot (зенитный ракетный комплекс)

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Специалисты Следственного комитета России обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot на месте крушения самолета с украинскими военнопленными в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В момент атаки, по ее информации, воздушное судно находилось в технически исправном состоянии.После анализа видео с камер наружного наблюдения установлено, что самолет был поражен первой ракетой на высоте около четырех тысяч метров. Вторая цели не достигла и самоликвидировалась. Ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, были зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки."Следствие располагает сведениями о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении вышеуказанные ракетные комплексы", - добавила официальный представитель СК.В рамках уголовного дела собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ. По информации Следкома, руководство ГУР и ВСУ достоверно знало о планируемом обмене, но отдало приказ об уничтожении самолета, который перевозил 65 граждан Украины.Работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности, продолжается.24 января над Белгородской областью был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли. После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области. В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершенаЭкипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертноСледком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, происшествия, patriot (зенитный ракетный комплекс), всу (вооруженные силы украины), новости