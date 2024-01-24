В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленными
В Генштабе ВСУ дал понять, что сбили Ил-76 со своими же военными
19:50 24.01.2024 (обновлено: 19:52 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В генеральном штабе ВСУ после информации о поражении украинскими войсками самолета Ил-76, который перевозил военнопленных боевиков, заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении", пишет РИА Новости.
В сообщении заявляется, что ВСУ связали активность военно-транспортной авиации в аэропорту Белгорода и количество ракетных ударов по Харькову и области.
"Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", - цитирует агентство заявление Генштаба ВСУ в соцсети.
При этом катастрофа Ил-76 в сообщении украинского генштаба не упоминается, как и не заявляется о непричастности ВСУ к уничтожению самолета.
Ранее в среду командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник заявил, что сбитый Ил-76 перевозил ракеты.
Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.
По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.
В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.
В МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима.
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