https://crimea.ria.ru/20240124/v-genshtabe-vsu-sdelali-zayavlenie-posle-krusheniya-il-76-s-plennymi-1134437768.html

В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленными

В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленными - РИА Новости Крым, 24.01.2024

В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленными

В генеральном штабе ВСУ после информации о поражении украинскими войсками самолета Ил-76, который перевозил военнопленных боевиков, заявили, что продолжат... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T19:50

2024-01-24T19:50

2024-01-24T19:52

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

генштаб всу

происшествия

белгородская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В генеральном штабе ВСУ после информации о поражении украинскими войсками самолета Ил-76, который перевозил военнопленных боевиков, заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении", пишет РИА Новости.В сообщении заявляется, что ВСУ связали активность военно-транспортной авиации в аэропорту Белгорода и количество ракетных ударов по Харькову и области. При этом катастрофа Ил-76 в сообщении украинского генштаба не упоминается, как и не заявляется о непричастности ВСУ к уничтожению самолета.Ранее в среду командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник заявил, что сбитый Ил-76 перевозил ракеты. Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.В МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт против Ил-76 был осознанной акцией Киева – МИД РоссииКиев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – МинобороныЧто произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, всу (вооруженные силы украины), генштаб всу, происшествия, белгородская область, новости