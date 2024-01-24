https://crimea.ria.ru/20240124/terakt-protiv-il-76-byl-osoznannoy-aktsiey-kieva--mid-rossii-1134435597.html

Теракт против Ил-76 был осознанной акцией Киева – МИД России

Теракт против Ил-76 был осознанной акцией Киева – МИД России - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Теракт против Ил-76 был осознанной акцией Киева – МИД России

Террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T18:21

2024-01-24T18:21

2024-01-24T18:28

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

белгородская область

происшествия

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима. Об этом говорится в заявлении МИД России.Авторы заявления напомнили, что команда президента Владимира Зеленского уже не в первый раз жестоко расправляется со своими же военнослужащими, оказавшимися в плену. Так, в июле 2022 года украинские военные нанесли ракетный удар по колонии в Еленовке (ДНР), где на тот момент содержались пленные боевики батальона "Азов"*. Тогда свыше 50 человек погибли и более 70 получили ранения.В МИД России решительно осудили теракт киевского режима в Белгородской области и пообещали, что все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, "будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством".Российские дипломаты также отметили, что отсутствие осуждения этого теракта со стороны международных структур, национальных правительств и мировой общественности будет означать поддержку "варварства и террористических повадок Киева".Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Киев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – МинобороныЧто произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской областиВсе находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, происшествия, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, политика, новости, теракт