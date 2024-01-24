Теракт против Ил-76 был осознанной акцией Киева – МИД России
Теракт против Ил-76 демонстрирует недоговороспособность Киева – МИД России
18:21 24.01.2024 (обновлено: 18:28 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима. Об этом говорится в заявлении МИД России.
"В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолет была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима", - говорится в документе, опубликованном на сайте дипведомства РФ.
Авторы заявления напомнили, что команда президента Владимира Зеленского уже не в первый раз жестоко расправляется со своими же военнослужащими, оказавшимися в плену. Так, в июле 2022 года украинские военные нанесли ракетный удар по колонии в Еленовке (ДНР), где на тот момент содержались пленные боевики батальона "Азов"*. Тогда свыше 50 человек погибли и более 70 получили ранения.
В МИД России решительно осудили теракт киевского режима в Белгородской области и пообещали, что все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, "будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством".
"Случившееся в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Совершенно очевидно, что выпестованный США и их натовскими сателлитами преступный режим Зеленского представляет реальную и существенную угрозу не только России, но и самой Украине, ее простым гражданам, всему миру. Находясь в агонии, он способен на самые чудовищные зверства", – подчеркнули в ведомстве.
Российские дипломаты также отметили, что отсутствие осуждения этого теракта со стороны международных структур, национальных правительств и мировой общественности будет означать поддержку "варварства и террористических повадок Киева".
Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.
По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.
В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.
*Запрещенная в России террористическая организация
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