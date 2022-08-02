https://crimea.ria.ru/20220802/zakharova-zhestko-vyskazalas-o-prichinakh-udara-vsu-po-elenovke-1124035435.html

Захарова жестко высказалась о причинах удара ВСУ по Еленовке

Захарова жестко высказалась о причинах удара ВСУ по Еленовке - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Захарова жестко высказалась о причинах удара ВСУ по Еленовке

Находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T13:27

2022-08-02T13:27

2022-08-02T13:27

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы раскрыли зверские преступления Украины против жителей Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они начали давать показания с привязкой к географическим местам, начали рассказывать о своих зверствах против мирного населения Донбасса. Они просто стали угрожать киевскому режиму тем, что стали живыми свидетелями этих самых преступлений", - заявила она.Дипломат указала на то, что эти "опасные свидетели с точки зрения киевского режима подлежали уничтожению", поэтому ВСУ по американской наводке нанесли удар.В МИД рассчитывают на участие профильных структур ООН в изучении ситуации в Еленовке."Мы рассчитываем, что профильные структуры ООН, эксперты МККК, которые в мае содействовали эвакуации гражданских лиц из подземелий "Азовстали", не будут уклоняться от нашего приглашения принять участие в изучении этой ситуации", - добавила она.В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

https://crimea.ria.ru/20220802/priznanie-iz-kieva-ukraina-konsultiruetsya-s-ssha-pered-udarami-iz-himars-1124032302.html

https://crimea.ria.ru/20220731/rossiya-priglasila-oon-rassledovat-udar-vsu-po-sizo-v-elenovke-1124011694.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине