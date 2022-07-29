https://crimea.ria.ru/20220729/vsu-atakovali-koloniyu-v-elenovke-40-plennykh-ukraintsev-pogibli-1123993129.html

ВСУ атаковали колонию в Еленовке: 40 пленных украинцев погибли

ВСУ атаковали колонию в Еленовке: 40 пленных украинцев погибли - РИА Новости Крым, 29.07.2022

ВСУ атаковали колонию в Еленовке: 40 пленных украинцев погибли

При ударе ВСУ по колонии в Еленовке погибло 40 и ранено 75 пленных украинцев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T11:02

2022-07-29T11:02

2022-07-29T11:24

министерство обороны рф

происшествия

ситуация в донбассе: новости и комментарии

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по колонии в Еленовке погибло 40 и ранено 75 пленных украинцев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.В Минобороны расценивают произошедшее как провокацию. Сейчас российские силовики проводят расследование. В мае заблокированные на металлургическом комбинате "Азовсталь" украинские военные и боевики полка "Азов" начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20220729/fsb-predotvratila-terakt-pravogo-sektora-v-lipetske-1123992454.html

https://crimea.ria.ru/20220728/ukrainskie-boeviki-iz-teroborony-rasstrelyali-otstupayuschikh-soldat-vsu-1123983799.html

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