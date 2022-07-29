ВСУ атаковали колонию в Еленовке: 40 пленных украинцев погибли
Минобороны: при ударе ВСУ по колонии в Еленовке погибло 40 и ранено 75 пленных украинцев
11:02 29.07.2022 (обновлено: 11:24 29.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по колонии в Еленовке погибло 40 и ранено 75 пленных украинцев. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
"Сегодня ночью украинские силовики ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся военнопленные украинские военные, в том числе боевики формирования "Азов". Погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев. Ранены также восемь сотрудников изолятора", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны расценивают произошедшее как провокацию. Сейчас российские силовики проводят расследование.
"В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен", — заключили в военном ведомстве.
В мае заблокированные на металлургическом комбинате "Азовсталь" украинские военные и боевики полка "Азов" начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек. Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в Еленовке.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.