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Самолет Ил-76 сбили украинские военные – Минобороны России
Самолет Ил-76 сбили украинские военные – Минобороны России - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Самолет Ил-76 сбили украинские военные – Минобороны России
Транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, был сбит вооруженными силами Украины из зенитного ракетного комплекса с территории... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T15:29
2024-01-24T15:29
2024-01-24T15:39
министерство обороны рф
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, был сбит вооруженными силами Украины из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, самолет был поражен вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. "Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - уточнили в оборонном ведомстве.На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.Что к этому часу известно о происшествии с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области мы собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской областиВсе находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – ГладковСколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году
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министерство обороны рф, теракт, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, происшествия, новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины), харьковская область
Самолет Ил-76 сбили украинские военные – Минобороны России
Самолет Ил-76 сбили ВСУ с территории Харьковской области – Минобороны России
15:29 24.01.2024 (обновлено: 15:39 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, был сбит вооруженными силами Украины из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня в 11:15 киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, самолет был поражен вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.
"Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - уточнили в оборонном ведомстве.
На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.
Что к этому часу известно о происшествии с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области мы собрали здесь
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