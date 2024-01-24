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Самолет Ил-76 сбили украинские военные – Минобороны России

Самолет Ил-76 сбили украинские военные – Минобороны России - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Самолет Ил-76 сбили украинские военные – Минобороны России

Транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, был сбит вооруженными силами Украины из зенитного ракетного комплекса с территории... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T15:29

2024-01-24T15:29

2024-01-24T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, был сбит вооруженными силами Украины из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, самолет был поражен вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. "Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - уточнили в оборонном ведомстве.На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.Что к этому часу известно о происшествии с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области мы собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской областиВсе находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – ГладковСколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году

белгородская область

харьковская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, теракт, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, происшествия, новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины), харьковская область