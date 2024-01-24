https://crimea.ria.ru/20240124/skolko-obmenov-plennymi-proveli-rossiya-i-ukraina-v-2023-godu-1134427159.html

Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году

Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году

В течение 2023 года и в начале 2024 года между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T13:58

2024-01-24T13:58

2024-01-24T14:53

пленные

обмен пленными

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вооруженные силы россии

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министерство обороны рф

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В течение 2023 года и в начале 2024 года между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов пленными.По информации российского оборонного ведомства, в результате этих обменов домой вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным руководителей киевского режима, Украина вернула на родину порядка 730 боевиков.Очередной обмен пленными должен был состояться в ближайшее время. По данным Минобороны РФ, 24 января около 11:00 самолет Ил-76 с 65 пленными украинскими военными на борту, следовавший в Белгородскую область для обмена, потерпел крушение.На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.О причинах катастрофы на данный момент официальной информации нет. На месте ЧП продолжают работать спасатели, военные, следователи и другие специалисты.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе. Он также выехал на место ЧП. До этого в регионе была объявлена ракетная тревога.

https://crimea.ria.ru/20240124/vse-nakhodivshiesya-na-bortu-razbivshegosya-il-76-pogibli--gladkov--1134427425.html

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пленные, обмен пленными, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области