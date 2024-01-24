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Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году
Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году
В течение 2023 года и в начале 2024 года между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T13:58
2024-01-24T14:53
пленные
обмен пленными
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В течение 2023 года и в начале 2024 года между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов пленными.По информации российского оборонного ведомства, в результате этих обменов домой вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным руководителей киевского режима, Украина вернула на родину порядка 730 боевиков.Очередной обмен пленными должен был состояться в ближайшее время. По данным Минобороны РФ, 24 января около 11:00 самолет Ил-76 с 65 пленными украинскими военными на борту, следовавший в Белгородскую область для обмена, потерпел крушение.На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.О причинах катастрофы на данный момент официальной информации нет. На месте ЧП продолжают работать спасатели, военные, следователи и другие специалисты.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе. Он также выехал на место ЧП. До этого в регионе была объявлена ракетная тревога.
https://crimea.ria.ru/20240124/vse-nakhodivshiesya-na-bortu-razbivshegosya-il-76-pogibli--gladkov--1134427425.html
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пленные, обмен пленными, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году

Сколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году

13:58 24.01.2024 (обновлено: 14:53 24.01.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбмен пленными. Архивное фото
Обмен пленными. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В течение 2023 года и в начале 2024 года между российской и украинской сторонами, по официальным данным Минобороны РФ, состоялось около десятка обменов пленными.
По информации российского оборонного ведомства, в результате этих обменов домой вернулись около 800 российских военнослужащих. По данным руководителей киевского режима, Украина вернула на родину порядка 730 боевиков.
Каждый обмен стал результатом сложного переговорного процесса, в плену российским военным грозила смертельная опасность. Всех военнослужащих доставляли на территорию РФ самолетами военно-транспортной авиации для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Очередной обмен пленными должен был состояться в ближайшее время. По данным Минобороны РФ, 24 января около 11:00 самолет Ил-76 с 65 пленными украинскими военными на борту, следовавший в Белгородскую область для обмена, потерпел крушение.
На борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
О причинах катастрофы на данный момент официальной информации нет. На месте ЧП продолжают работать спасатели, военные, следователи и другие специалисты.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе. Он также выехал на место ЧП. До этого в регионе была объявлена ракетная тревога.
Кадры с места падения самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
14:04
Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков
 
ПленныеОбмен пленнымиУкраинаРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФКрушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области
 
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15:29Самолет Ил-76 сбили украинские военные – Минобороны РФ
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