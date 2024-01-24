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Происшествие в Белгородской области: на место выехали МЧС и следователи - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Происшествие в Белгородской области: на место выехали МЧС и следователи
Происшествие в Белгородской области: на место выехали МЧС и следователи - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Происшествие в Белгородской области: на место выехали МЧС и следователи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о некоем происшествии в Корочанском районе, на место выехали сотрудники экстренных служб. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T12:02
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белгородская область
происшествия
новости
вячеслав гладков
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о некоем происшествии в Корочанском районе, на место выехали сотрудники экстренных служб. Подробности происшествия губернатор пообещал сообщить позже. В Белгороде ранее в среду звучал сигнал ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в безопасном месте. Тревога действовала около получаса, после чего его отменили.
белгородская область
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белгородская область, происшествия, новости, вячеслав гладков, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Происшествие в Белгородской области: на место выехали МЧС и следователи

Гладков: на место происшествия в Корочанском районе Белгородской области выехали МЧС и СК

12:02 24.01.2024 (обновлено: 12:09 24.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о некоем происшествии в Корочанском районе, на место выехали сотрудники экстренных служб.
"Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Подробности происшествия губернатор пообещал сообщить позже.
В Белгороде ранее в среду звучал сигнал ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в безопасном месте. Тревога действовала около получаса, после чего его отменили.
 
Белгородская областьПроисшествияНовостиВячеслав ГладковРоссияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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