https://crimea.ria.ru/20240124/proisshestvie-v-belgorodskoy-oblasti-na-mesto-vyekhali-mchs-i-sledovateli-1134423737.html

Происшествие в Белгородской области: на место выехали МЧС и следователи

Происшествие в Белгородской области: на место выехали МЧС и следователи - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Происшествие в Белгородской области: на место выехали МЧС и следователи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о некоем происшествии в Корочанском районе, на место выехали сотрудники экстренных служб. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T12:02

2024-01-24T12:02

2024-01-24T12:09

белгородская область

происшествия

новости

вячеслав гладков

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о некоем происшествии в Корочанском районе, на место выехали сотрудники экстренных служб. Подробности происшествия губернатор пообещал сообщить позже. В Белгороде ранее в среду звучал сигнал ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в безопасном месте. Тревога действовала около получаса, после чего его отменили.

белгородская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, новости, вячеслав гладков, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)