https://crimea.ria.ru/20240124/voennyy-samolet-il-76-upal-v-belgorodskoy-oblasti-1134423480.html

Самолет Ил-76 с украинскими пленными разбился в Белгородской области

Самолет Ил-76 с украинскими пленными разбился в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Самолет Ил-76 с украинскими пленными разбился в Белгородской области

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T12:27

2024-01-24T12:27

2024-01-24T12:38

белгородская область

авиакатастрофа

происшествия

вячеслав гладков

новости

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119715857_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_2e9d705402bc7d3441e8974501bfc294.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По информации ведомства, ЧП произошло в среду около 11:00. На борту упавшего самолета находились пленные военнослужащие ВСУ.К месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. Также на месте работают МЧС, следователи.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе. Он также выехал на место происшествия. До этого в регионе была объявлена ракетная тревога.

белгородская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, авиакатастрофа, происшествия, вячеслав гладков, новости, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)