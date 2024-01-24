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Самолет Ил-76 с украинскими пленными разбился в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Самолет Ил-76 с украинскими пленными разбился в Белгородской области
Самолет Ил-76 с украинскими пленными разбился в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Самолет Ил-76 с украинскими пленными разбился в Белгородской области
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T12:27
2024-01-24T12:38
белгородская область
авиакатастрофа
происшествия
вячеслав гладков
новости
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По информации ведомства, ЧП произошло в среду около 11:00. На борту упавшего самолета находились пленные военнослужащие ВСУ.К месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. Также на месте работают МЧС, следователи.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе. Он также выехал на место происшествия. До этого в регионе была объявлена ракетная тревога.
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Новости
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белгородская область, авиакатастрофа, происшествия, вячеслав гладков, новости, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Самолет Ил-76 с украинскими пленными разбился в Белгородской области

Военный самолет Ил-76 с украинскими пленными потерпел крушение в Белгородской области

12:27 24.01.2024 (обновлено: 12:38 24.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИл-76
Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По информации ведомства, ЧП произошло в среду около 11:00. На борту упавшего самолета находились пленные военнослужащие ВСУ.
"На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", - сообщили в ведомстве.
К месту падения Ил-76 вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. Также на месте работают МЧС, следователи.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе. Он также выехал на место происшествия. До этого в регионе была объявлена ракетная тревога.
 
Белгородская областьАвиакатастрофаПроисшествияВячеслав ГладковНовостиРоссияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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