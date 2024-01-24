https://crimea.ria.ru/20240124/chto-proizoshlo-s-samoletom-il-76-s-plennymi-v-belgorodskoy-oblasti-1134429249.html

Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области

Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области

Транспортный самолет Ил-76 в среду утром потерпел крушение в Белгородской области, никто не выжил. Борт перевозил украинских пленных для обмена. На месте... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T15:12

2024-01-24T15:12

2024-01-24T15:13

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

новости

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

министерство обороны рф

пленные

всу (вооруженные силы украины)

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обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Транспортный самолет Ил-76 в среду утром потерпел крушение в Белгородской области, никто не выжил. Борт перевозил украинских пленных для обмена. На месте происшествия работают все оперативные службы. Все о происшествии к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Крушение Ил-76ЧП произошло около 11:00 при выполнении планового полета в Корочанском районе Белгородской области. В это время в регионе была объявлена ракетная тревога. Изначально белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о неком происшествии, однако позже в Минобороны заявили о крушении самолета.К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, уточнили в ведомстве.Находившиеся на борту Ил-76 погиблиПо информации Гладкова, транспортный самолет упал в поле недалеко от населенного пункта. Выживших нет."Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия", - проинформировал губернатор.Реакция на крушение самолетаСпикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал катастрофу киевским "актом безумного варварства", который демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой после инцидента заявил, что никаких переговоров с киевским режимом, сбившим самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, быть не может.А зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал историю с уничтожением самолета Ил-76 "результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве". По его мнению, дальше будет только хуже, поскольку ради сохранения своей власти лидеры киевского режима "будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, нещадно бомбить свои города и села". Для киевских неонацистов в этом деле нет никаких ограничителей, поскольку "на карту поставлены власть и деньги", убежден Медведев.

https://crimea.ria.ru/20240124/skolko-obmenov-plennymi-proveli-rossiya-i-ukraina-v-2023-godu-1134427159.html

белгородская область

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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, новости, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф, пленные, всу (вооруженные силы украины), авиакатастрофа, обмен пленными