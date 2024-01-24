https://crimea.ria.ru/20240124/chto-proizoshlo-s-samoletom-il-76-s-plennymi-v-belgorodskoy-oblasti-1134429249.html
Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области
Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области
Транспортный самолет Ил-76 в среду утром потерпел крушение в Белгородской области, никто не выжил. Борт перевозил украинских пленных для обмена. На месте... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T15:12
2024-01-24T15:12
2024-01-24T15:13
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
новости
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
министерство обороны рф
пленные
всу (вооруженные силы украины)
авиакатастрофа
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Транспортный самолет Ил-76 в среду утром потерпел крушение в Белгородской области, никто не выжил. Борт перевозил украинских пленных для обмена. На месте происшествия работают все оперативные службы. Все о происшествии к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Крушение Ил-76ЧП произошло около 11:00 при выполнении планового полета в Корочанском районе Белгородской области. В это время в регионе была объявлена ракетная тревога. Изначально белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о неком происшествии, однако позже в Минобороны заявили о крушении самолета.К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, уточнили в ведомстве.Находившиеся на борту Ил-76 погиблиПо информации Гладкова, транспортный самолет упал в поле недалеко от населенного пункта. Выживших нет."Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия", - проинформировал губернатор.Реакция на крушение самолетаСпикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал катастрофу киевским "актом безумного варварства", который демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой после инцидента заявил, что никаких переговоров с киевским режимом, сбившим самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, быть не может.А зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал историю с уничтожением самолета Ил-76 "результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве". По его мнению, дальше будет только хуже, поскольку ради сохранения своей власти лидеры киевского режима "будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, нещадно бомбить свои города и села". Для киевских неонацистов в этом деле нет никаких ограничителей, поскольку "на карту поставлены власть и деньги", убежден Медведев.
https://crimea.ria.ru/20240124/skolko-obmenov-plennymi-proveli-rossiya-i-ukraina-v-2023-godu-1134427159.html
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, новости, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф, пленные, всу (вооруженные силы украины), авиакатастрофа, обмен пленными
Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области
Что произошло с самолетом Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области
15:12 24.01.2024 (обновлено: 15:13 24.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым.
Транспортный самолет Ил-76 в среду утром потерпел крушение в Белгородской области, никто не выжил. Борт перевозил украинских пленных для обмена. На месте происшествия работают все оперативные службы. Все о происшествии к этому часу – в материале РИА Новости Крым.
Крушение Ил-76
ЧП произошло около 11:00 при выполнении планового полета в Корочанском районе Белгородской области. В это время в регионе была объявлена ракетная тревога. Изначально белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о неком происшествии,
однако позже в Минобороны заявили о крушении самолета.
"На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы, уточнили в ведомстве.
Находившиеся на борту Ил-76 погибли
По информации Гладкова, транспортный самолет упал в поле недалеко от населенного пункта. Выживших нет.
"Все находящиеся на борту погибли. Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия", - проинформировал губернатор.
Реакция на крушение самолета
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал катастрофу киевским "актом безумного варварства", который демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни.
"Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения, и "пустили в расход" своих же сограждан, - заявил Мирошник. - Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений", - прокомментировал представитель МИД.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой после инцидента заявил, что никаких переговоров с киевским режимом, сбившим самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, быть не может.
А зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал историю с уничтожением самолета Ил-76 "результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве". По его мнению, дальше будет только хуже, поскольку ради сохранения своей власти лидеры киевского режима "будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, нещадно бомбить свои города и села". Для киевских неонацистов в этом деле нет никаких ограничителей, поскольку "на карту поставлены власть и деньги", убежден Медведев.