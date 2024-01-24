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Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков
Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков
Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76, погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T14:04
2024-01-24T14:21
белгородская область
авиакатастрофа
вячеслав гладков
происшествия
украина
россия
новости
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76, погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, место крушения оцеплено. Работают все оперативные службы, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы.Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.
https://crimea.ria.ru/20240124/skolko-obmenov-plennymi-proveli-rossiya-i-ukraina-v-2023-godu-1134427159.html
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белгородская область, авиакатастрофа, вячеслав гладков, происшествия, украина, россия, новости, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков

Погибли все находившиеся на борту разбившегося в Белгородской области Ил-76 – Гладков

14:04 24.01.2024 (обновлено: 14:21 24.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76, погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, место крушения оцеплено. Работают все оперативные службы, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы.
Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.
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Белгородская областьАвиакатастрофаВячеслав ГладковПроисшествияУкраинаРоссияНовостиКрушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области
 
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