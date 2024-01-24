https://crimea.ria.ru/20240124/vse-nakhodivshiesya-na-bortu-razbivshegosya-il-76-pogibli--gladkov--1134427425.html
Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков
Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков
Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76, погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T14:04
2024-01-24T14:04
2024-01-24T14:21
белгородская область
авиакатастрофа
вячеслав гладков
происшествия
украина
россия
новости
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134427808_0:0:946:532_1920x0_80_0_0_43a902c6e84b883a848a0e741f9175e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76, погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, место крушения оцеплено. Работают все оперативные службы, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы.Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.
https://crimea.ria.ru/20240124/skolko-obmenov-plennymi-proveli-rossiya-i-ukraina-v-2023-godu-1134427159.html
белгородская область
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134427808_0:0:892:668_1920x0_80_0_0_254f94c9437191dd2faa89a117a7db4b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, авиакатастрофа, вячеслав гладков, происшествия, украина, россия, новости, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков
Погибли все находившиеся на борту разбившегося в Белгородской области Ил-76 – Гладков
14:04 24.01.2024 (обновлено: 14:21 24.01.2024)