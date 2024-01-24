https://crimea.ria.ru/20240124/vse-nakhodivshiesya-na-bortu-razbivshegosya-il-76-pogibli--gladkov--1134427425.html

Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков

Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Все находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – Гладков

Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76, погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T14:04

2024-01-24T14:04

2024-01-24T14:21

белгородская область

авиакатастрофа

вячеслав гладков

происшествия

украина

россия

новости

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Все люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76, погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, место крушения оцеплено. Работают все оперативные службы, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы.Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

https://crimea.ria.ru/20240124/skolko-obmenov-plennymi-proveli-rossiya-i-ukraina-v-2023-godu-1134427159.html

белгородская область

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белгородская область, авиакатастрофа, вячеслав гладков, происшествия, украина, россия, новости, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области