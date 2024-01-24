https://crimea.ria.ru/20240124/kiev-znal-o-perevozke-ukrainskikh-plennykh-v-belgorod-na-il-76--minoborony-1134430273.html

Киев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны

Киев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Киев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны

Руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете Ил-76 24 января и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T15:47

2024-01-24T15:47

2024-01-24T15:58

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

министерство обороны рф

теракт

белгородская область

пленные

новости

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете Ил-76 24 января и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что ранее была достигнута договоренность о проведении обмена пленными, который должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.Что к этому часу известно о происшествии с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области мы собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской областиВсе находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – ГладковСколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, министерство обороны рф, теракт, белгородская область, пленные, новости, потери всу