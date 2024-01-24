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Киев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны
Киев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Киев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны
Руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете Ил-76 24 января и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T15:47
2024-01-24T15:47
2024-01-24T15:58
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
министерство обороны рф
теракт
белгородская область
пленные
новости
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете Ил-76 24 января и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что ранее была достигнута договоренность о проведении обмена пленными, который должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.Что к этому часу известно о происшествии с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области мы собрали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской областиВсе находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – ГладковСколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, министерство обороны рф, теракт, белгородская область, пленные, новости, потери всу
Киев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны
Киев знал о перевозке украинских пленных на Ил-76 и сознательно их уничтожил – Минобороны
15:47 24.01.2024 (обновлено: 15:58 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете Ил-76 24 января и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ранее была достигнута договоренность о проведении обмена пленными, который должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.
"Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан" – подчеркнули в МО РФ.
Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.
По данным ведомства
, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.
Что к этому часу известно о происшествии с самолетом Ил-76 с пленными в Белгородской области мы собрали здесь
.
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