https://crimea.ria.ru/20240125/posle-krusheniya-il-76-vozbuzhdeno-delo-o-terakte-1134464189.html

После крушения ИЛ-76 возбуждено дело о теракте

После крушения ИЛ-76 возбуждено дело о теракте - РИА Новости Крым, 25.01.2024

После крушения ИЛ-76 возбуждено дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 с военнопленными ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T20:16

2024-01-25T20:16

2024-01-25T20:18

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

белгородская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

уголовный кодекс

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 с военнопленными ВСУ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации Минобороны, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. "Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины", - говорится в сообщении.В следственно-оперативную группу для расследования причин катастрофы вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты. На месте трагедии были обнаружены останки людей, а также так называемые "черные ящики".На данный момент следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Осмотр места происшествия продолжается. В ходе расследования будут установлены военнослужащие Украины, причастные к совершению теракта.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76. Позже стало известно, что оно не состоится.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о командире сбитого Ил-76 в Белгородской областиСрочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоитсяВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, уголовный кодекс, происшествия, новости