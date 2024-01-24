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Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится
Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится
Срочное заседание Совбеза ООН по факту крушения Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными, которое было запрошено Россией, не состоится. Франция РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T22:23
2024-01-24T22:41
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
россия
франция
совет безопасности оон
новости
белгородская область
дмитрий полянский
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Срочное заседание Совбеза ООН по факту крушения Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными, которое было запрошено Россией, не состоится. Франция отказалась назначить срочное заседание, сообщил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области запросила срочное заседание Совбеза ООН, которое должно было состоятся в 23:00 по московскому времени (В Нью-Йорке – 15:00). В МИДе надеялись, что Украина разъяснит ситуацию в ходе заседания Совбеза ООН.Как уточнил дипломат, Париж согласился провести заседание 25 января. Полянский назвал это решение попыткой выгородить киевский режим.Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.В МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима.При этом в генштабе ВСУ заявили, что вооруженные силы Украины "будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленнымиТеракт против Ил-76 был осознанной акцией Киева – МИД РоссииКиев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, россия, франция, совет безопасности оон, новости, белгородская область, дмитрий полянский, в мире, происшествия, новости
Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится

Франция отказалась назначить запрошенное Россией срочное заседание СБ ООН по Ил-76

22:23 24.01.2024 (обновлено: 22:41 24.01.2024)
 
© РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Срочное заседание Совбеза ООН по факту крушения Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными, которое было запрошено Россией, не состоится. Франция отказалась назначить срочное заседание, сообщил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области запросила срочное заседание Совбеза ООН, которое должно было состоятся в 23:00 по московскому времени (В Нью-Йорке – 15:00). В МИДе надеялись, что Украина разъяснит ситуацию в ходе заседания Совбеза ООН.

"Как и можно было предположить, французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями председателя СБ в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом киевского режима против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена",- написал он.

Как уточнил дипломат, Париж согласился провести заседание 25 января. Полянский назвал это решение попыткой выгородить киевский режим.
"Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17.00 по Нью-Йорку (01.00 26 января по Москве)", - написал дипломат.
Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.
По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.
В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.
В МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима.
При этом в генштабе ВСУ заявили, что вооруженные силы Украины "будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".
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Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиРоссияФранцияСовет безопасности ООННовостиБелгородская областьДмитрий ПолянскийВ миреПроисшествияНовости
 
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22:55Главное за день: 24 января
22:23Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится
22:15Что сказал Лавров о переговорах США с Турцией по заходу в Черное море
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21:45Татьянам бесплатно: Никитский сад приглашает на цветение галантусов
21:23Севастопольские школьники возвращаются в классы
21:12Ремонт на газопроводе под Симферополем – где и когда отключат газ
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20:36Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76
20:13В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву
20:02Авария на теплотрассе в Керчи – троллейбусы могут не выйти на линию
19:50В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленными
19:28ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке
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