Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится
Франция отказалась назначить запрошенное Россией срочное заседание СБ ООН по Ил-76
22:23 24.01.2024 (обновлено: 22:41 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Срочное заседание Совбеза ООН по факту крушения Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными, которое было запрошено Россией, не состоится. Франция отказалась назначить срочное заседание, сообщил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области запросила срочное заседание Совбеза ООН, которое должно было состоятся в 23:00 по московскому времени (В Нью-Йорке – 15:00). В МИДе надеялись, что Украина разъяснит ситуацию в ходе заседания Совбеза ООН.
"Как и можно было предположить, французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями председателя СБ в январе и отказывается удовлетворить наше требование о проведении срочного заседания Совбеза ООН в связи с терактом киевского режима против нашего самолета, перевозившего украинских военнопленных для обмена",- написал он.
Как уточнил дипломат, Париж согласился провести заседание 25 января. Полянский назвал это решение попыткой выгородить киевский режим.
"Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17.00 по Нью-Йорку (01.00 26 января по Москве)", - написал дипломат.
Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.
По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.
В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.
В МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима.
При этом в генштабе ВСУ заявили, что вооруженные силы Украины "будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".
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