https://crimea.ria.ru/20240124/srochnoe-zasedanie-sb-oon-po-krusheniyu-il-76-ne-sostoitsya-1134440148.html

Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится

Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 не состоится

Срочное заседание Совбеза ООН по факту крушения Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными, которое было запрошено Россией, не состоится. Франция РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T22:23

2024-01-24T22:23

2024-01-24T22:41

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

россия

франция

совет безопасности оон

новости

белгородская область

дмитрий полянский

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Срочное заседание Совбеза ООН по факту крушения Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными, которое было запрошено Россией, не состоится. Франция отказалась назначить срочное заседание, сообщил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области запросила срочное заседание Совбеза ООН, которое должно было состоятся в 23:00 по московскому времени (В Нью-Йорке – 15:00). В МИДе надеялись, что Украина разъяснит ситуацию в ходе заседания Совбеза ООН.Как уточнил дипломат, Париж согласился провести заседание 25 января. Полянский назвал это решение попыткой выгородить киевский режим.Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.В МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима.При этом в генштабе ВСУ заявили, что вооруженные силы Украины "будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:В генштабе ВСУ сделали заявление после крушения Ил-76 с пленнымиТеракт против Ил-76 был осознанной акцией Киева – МИД РоссииКиев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – Минобороны

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франция

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, россия, франция, совет безопасности оон, новости, белгородская область, дмитрий полянский, в мире, происшествия, новости