https://crimea.ria.ru/20240124/rossiya-zaprosila-srochnoe-zasedanie-sovbeza-oon-posle-krusheniya-il-76-1134438793.html

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76 - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после крушения Ил-76

Россия после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области запросила срочное заседание Совбеза ООН. Оно состоится в 23:00 по московскому времени (В Нью-Йорке – РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T20:36

2024-01-24T20:36

2024-01-24T20:40

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

оон

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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Россия после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области запросила срочное заседание Совбеза ООН. Оно состоится в 23:00 по московскому времени (В Нью-Йорке – 15:00). Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.Лавров также подтвердил, что на борту самолета находились украинские военнопленные, которых везли в Белгородскую область для обмена, но украинская сторона нанесла удар по воздушному судну зенитными ракетами из Харьковской области. Россия сейчас устанавливает все факты и ведет расследование случившегося. Сергей Лавров напомнил, что сразу после крушения в Киеве заявили об "очередной победе" вооруженных сил Украины. Но, когда стало известно, что самолет перевозил пленных, украинские СМИ стали удалять либо редактировать сообщения об этом. В МИДе надеются, что Украина разъяснит ситуацию в ходе заседания Совбеза ООН.При этом глава МИД России заявил, что его не беспокоит перспектива недоверия "международного сообщества" в лице представителей Запада заявлениям российской стороны о наличии украинских пленных на Ил-76."Совершенно не переживаю, что "международное сообщество" может не поверить. Как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитированную позицию", - сказал Лавров.Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.В МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима.При этом в генштабе ВСУ заявили, что вооруженные силы Украины "будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:Киев знал о перевозке украинских пленных в Белгород на Ил-76 – МинобороныВсе находившиеся на борту разбившегося Ил-76 погибли – ГладковСколько обменов пленными провели Россия и Украина в 2023 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, совет безопасности оон, в мире, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, происшествия, украина, новости, россия