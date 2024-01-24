Стало известно о командире сбитого Ил-76 в Белгородской области
Губернатор Тамбовской области назвал героем командира сбитого Ил-76 Станислава Беззубкина
23:48 24.01.2024 (обновлено: 23:54 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Командиром сбитого ВСУ российского Ил-76 с украинскими военнопленными был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Он, как и остальные члены экипажа, ценой собственной жизни совершил подвиг, написал губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале.
"Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. Экипаж совершил подвиг: летчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские", - написал он.
Губернатор выразил соболезнования родным Беззубкина, а также близким всех членов героического экипажа.
"На борту подбитого самолета были украинские пленные — их собирались обменять на наших ребят. Представители киевской хунты были, как и полагается в таких случаях, оповещены о маршруте самолета. То, что произошло, - подлый и трусливый удар в спину. Уверен: виновные ответят за это преступление по полной", - подчеркнул Егоров.
Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.
По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.
В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.
В МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима.
При этом в генштабе ВСУ заявили, что вооруженные силы Украины "будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".
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