https://crimea.ria.ru/20240124/stalo-izvestno-o-komandire-sbitogo-il-76-v-belgorodskoy-oblasti-1134441812.html

Стало известно о командире сбитого Ил-76 в Белгородской области

Стало известно о командире сбитого Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Стало известно о командире сбитого Ил-76 в Белгородской области

Командиром сбитого ВСУ российского Ил-76 с украинскими военнопленными был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Он, как и остальные члены экипажа, ценой... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T23:48

2024-01-24T23:48

2024-01-24T23:54

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

тамбовская область

максим егоров

общество

происшествия

белгородская область

новости

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Командиром сбитого ВСУ российского Ил-76 с украинскими военнопленными был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Он, как и остальные члены экипажа, ценой собственной жизни совершил подвиг, написал губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своем Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родным Беззубкина, а также близким всех членов героического экипажа."На борту подбитого самолета были украинские пленные — их собирались обменять на наших ребят. Представители киевской хунты были, как и полагается в таких случаях, оповещены о маршруте самолета. То, что произошло, - подлый и трусливый удар в спину. Уверен: виновные ответят за это преступление по полной", - подчеркнул Егоров.Минобороны России в среду сообщило о крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76 при выполнении планового полета. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Все они погибли.По данным ведомства, самолет сбили военнослужащие ВСУ из зенитного ракетного комплекса. Пуск двух ракет был осуществлен с территории Харьковской области.В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке украинских пленных в самолете и сознательно пошло на уничтожение своих военнослужащих, чтобы обвинить в этом Россию.В МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские пленные, была преднамеренной и осознанной, она демонстрирует недоговороспособность киевского режима.При этом в генштабе ВСУ заявили, что вооруженные силы Украины "будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".Все о трагедии читайте здесь.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, тамбовская область, максим егоров, общество, происшествия, белгородская область, новости, герои сво